Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"

Фото:
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области и председатель профильного комитета ЗСНО по строительству Василий Суханов выступил за переосмысление концепции спортивных объектов, расположенных в центре Нижнего Новгорода. Об этом он заявил на заседании регионального градостроительного штаба, где рассматривалась концепция реконструкции стадиона "Водник".
По словам парламентария, за последние десятилетия в сфере физической культуры и спорта произошли значительные изменения: появились новые направления, а требования к оснащению объектов выросли.
"Я сам учился в школе №14, и уроки физкультуры у нас проходили на стадионе "Водник". Всё своё детство играл в хоккей в команде "Космос". Действительно, необходимость реконструкции стадиона назрела. Я бы предложил синхронизировать пешеходную транспортную доступность с соседними школами, чтобы дети могли безопасно попадать на стадион", — отметил Суханов.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что реализация проекта потребует серьезных экономических расчетов. Он отметил, что стоит рассмотреть возможность строительства с высокой этажностью, поскольку сейчас востребованность спортивных объектов напрямую связана с уровнем технической оснащенности.
"Сколько будет реализовываться проект? Насколько за это время увеличится стоимость технического оснащения? Это однозначно будет ложиться на плечи инвестора. Поддерживаю данный проект, считаю его, в первую очередь, социально направленным. Задач такого уровня и такого объема и механизма финансирования спортобъектов за счет бизнеса в Нижегородской области еще не было", — пояснил он.
Напомним, в конце лета 2025 года стадион "Водник" признали аварийным. Территорию закрыли. Согласно утвержденному мастер-плану на месте нынешнего "Водника" появятся всесезонная ледовая арена, спортцентр, открытый стадион с футбольным полем, баскетбольная площадка, а также два дома и три нежилых здания.
