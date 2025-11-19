ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Нижегородские инженеры разработали вертикально взлетающий дрон "Дуга"

19 ноября 2025 16:42 Общество
Нижегородские инженеры разработали вертикально взлетающий дрон Дуга

Фото: 360.ru

Инженеры нижегородской компании "Химера", при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта, разработали беспилотный летательный аппарат, который взлетает без использования катапульты. Первоначально компания специализировалась на создании программного обеспечения для спецсвязи, однако решила расширить свою деятельность и заняться производством БПЛА. Об этом сообщает 360.ru.

Один из представителей "Химеры", Сергей, пояснил, что новый дрон взлетает как квадрокоптер, а затем, достигнув нужной высоты, переходит в режим самолёта. Беспилотник может преодолевать расстояния до 50 км и перевозить до 1,5 кг груза.

"Если разведчик, то полезная нагрузка будет в виде камеры и дополнительной батареи, если ударный дрон, то одна батарея и боевая часть", — уточнил Сергей.

Пока "Дугу" не поставляли в зону специальной военной операции, но военные уже высоко оценили эту разработку. Они отметили, что отсутствие катапульты является значительным преимуществом в боевых условиях, так как её развёртывание может демаскировать позицию. Вертикальный взлёт позволяет подойти ближе к противнику, оставаясь незамеченным.

Название нового беспилотника было выбрано в честь катушки с оптоволокном, которую также производит "Химера". Вместе с наземными станциями управления и компонентами, компания отправляет эти устройства бойцам СВО, а также в учебные центры для подготовки пилотов и операторов дронов.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором и поддержкой лучших разработок отечественных инженеров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
беспилотники БПЛА СВО
