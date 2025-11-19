Авария на подстанции оставила Семенов без электричества

Массовое отключение электроэнергии произошло в городе Семенов Нижегородской области 19 ноября.
Как сообщили в администрации округа, из-за технического сбоя отключилась одна из секций 10 кВ на одной из подстанций.
По состоянию на 15:30 все социально значимые учреждения уже подключены к электроснабжению.
"Восстановление подачи электричества для всех остальных потребителей планируется завершить к 17:00", — уточнили в районной администрации.
Напомним, что вечером 17 ноября без электричества остались жители микрорайона Верхние Печеры (Нижний Новгород). Электроснабжение было восстановлено за несколько часов.
