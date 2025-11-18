ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Электричество восстановили в Верхних Печерах после аварии

18 ноября 2025 09:23 Общество
Электричество восстановили в Верхних Печерах

В микрорайоне Верхние Печеры восстановили электроснабжение после отключения вечером 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. 

По данным городских властей, аварийные работы были выполнены оперативно. Электричество вернулось во все дома жилого массива, за исключением одного здания, расположенного на улице Хохлова. Там ремонтные мероприятия продолжились 18 ноября.

На месте работали специалисты компаний "Зефс Энерго" и "Россети". 

Напомним, в ночь на 4 ноября в микрорайоне уже отключался свет. Тогда сообщалось, что причиной могло стать повреждение кабеля. 

Теги:
ЖКХ Нижегородский район Электроэнергия
