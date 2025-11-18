Электричество восстановили в Верхних Печерах после аварии

В микрорайоне Верхние Печеры восстановили электроснабжение после отключения вечером 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
По данным городских властей, аварийные работы были выполнены оперативно. Электричество вернулось во все дома жилого массива, за исключением одного здания, расположенного на улице Хохлова. Там ремонтные мероприятия продолжились 18 ноября.
На месте работали специалисты компаний "Зефс Энерго" и "Россети".
Напомним, в ночь на 4 ноября в микрорайоне уже отключался свет. Тогда сообщалось, что причиной могло стать повреждение кабеля.
