Культура и отдых

Два старинных здания выставили на торги в Нижегородской области

20 ноября 2025 07:00 Культура и отдых
Два старинных здания выставили на торги в Нижегородской области

Фото: АНО "АСИРИС"

В Лыскове Нижегородской области на торги выставлены два объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в телеграм-канале Агентства по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС").

Оба здания в разные годы принадлежали графине Анне Толстой — дочери князя Георгия Грузинского.

Первое здание, расположенное на улице Малой Советской, 7, в 1917 году стало местом размещения Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда. Оно признано памятником архитектуры и представляет особую историческую ценность. Стартовая цена объекта составляет 5,6 миллиона рублей.

Второй объект находится на улице Большой Советской, 44. Это здание известно как бывший "Дом соборного духовенства и доходный дом Д.А. Лобазиной", а также как историческая мужская гимназия — первое среднее учебное заведение в Лыскове. Начальная цена объекта обозначена в 7,6 миллиона рублей.

"В разное время в нём располагались окружной суд, общество взаимного кредита и мужская гимназия", — отметили в АНО "АСИРИС".

Подать заявки на участие в торгах можно до 15 декабря. Аукционы состоятся 18 декабря.

Напомним, что ОКН на Малой Советской, 7 в Лыскове уже выставлялся на торги в августе 2025 года.

Также сообщалось, что в Городце Нижегородской области в историческом здании открылась "Лавка Чудесъ".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

АСИРИС Лысково ОКН
