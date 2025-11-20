Нижний Новгород вдохновил сербского писателя на новые произведения Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Сербский писатель и поэт Зоран Костич заявил, что планирует отразить впечатления от поездки в Нижний Новгород в своих будущих произведениях.

В интервью ИА "Время Н" он рассказал, что почувствовал особую атмосферу города и провел параллель между Нижним Новгородом и Белградом. В том, как Ока впадает в Волгу, он увидел аналогию с тем, как Сава сливается с Дунаем в столице Сербии.

Особое впечатление на писателя произвел собор Александра Невского на Стрелке. Он отметил, что в городе Баня-Лука также строится русско-сербский храм Александра Невского.

"Это не может не говорить о родстве русских и сербских городов. Обязательно напишу в рамках своего творчества о своем визите на нижегородскую землю" — поделился он.

Он также добавил, что сербская культура и духовность являются частью русского мира.

Ранее сообщалось, что Захара Прилепина избрали председателем нижегородского Союза писателей.