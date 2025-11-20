Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Поезда из Нижнего Новгорода в Киров хотят сделать ежедневными

20 ноября 2025 14:29 Общество
Поезда из Нижнего Новгорода в Киров хотят сделать ежедневными

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Кировом может стать ежедневным уже во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев, выступая на заседании комитета Заксобрания по транспорту 20 ноября.

По его словам, интерес пассажиров к маршруту стабильно растёт, что и стало основанием для проработки вопроса о запуске поездов на постоянной основе.

Предполагается, что время в пути между двумя городами составит около пяти часов.

Он также отметил, что Киров, как и Нижний Новгород, является туристически привлекательным городом, и регулярное железнодорожное сообщение может значительно упростить передвижение для жителей обоих субъектов.

Ранее сообщалось, что "Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в предстоящие новогодние праздники.

Напомним также, что нижегородские власти обсуждают возможность продления времени работы метро в связи с запуском нового двухэтажного поезда "Буревестник", который начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря.

Теги:
ГЖД поезда Туризм
