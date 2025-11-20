Глеб Никитин учредил экспертный совет при комиссии Госсовета по экологии Политика

Фото: Александр Воложанин

В России начал работу экспертный совет комиссии Государственного совета по направлению "Экологическое благополучие". Его первое заседание состоялось 20 ноября по инициативе председателя комиссии — губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Создание совета направлено на формирование новых инструментов и моделей управления экологической устойчивостью, экосистемными услугами и природным капиталом. Эта деятельность станет частью реализации национального проекта "Экологическое благополучие", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России.

Открывая заседание, Глеб Никитин отметил, что формирование экспертного сообщества позволит выстроить стратегическую систему управления природными ресурсами на всех уровнях — от федерального до муниципального.

"Сегодня особенно важно создать действенные экономические стимулы для бизнеса, чтобы он был заинтересован в сохранении и восстановлении природных богатств. Для этого необходима новая методология, основанная на рыночных механизмах. Рассчитываю, что результаты нашей совместной работы станут основой для переосмысления эколого-экономической ценности природного капитала и дадут импульс развитию "зеленой" экономики", — подчеркнул Никитин.

В состав совета вошли представители научного сообщества, эксперты в области экологии, экономики и устойчивого развития. Возглавила работу совета президент фонда "Эффект мамонта" Екатерина Кузьмина.

По её словам, главная задача совета — разработать справедливую и экономически устойчивую модель управления природными ресурсами, которая со временем сможет лечь в основу новой парадигмы экономического роста страны.

"Мы реагируем на вызовы международной климатической повестки. Это оказывает влияние на макроэкономику, и сегодня особенно важно создать собственную инновационную программу, адаптированную к российским условиям. Экспертный совет позволит выстроить такую систему, используя возможности комиссии Госсовета", — заявила Кузьмина.

Напомним, Глеб Никитин был назначен председателем комиссии Государственного совета по направлению "Экологическое благополучие" Указом президента России № 613 от 22 июля 2024 года.

Нацпроект "Экологическое благополучие", стартовавший в 2025 году, включает шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

В числе приоритетов — ликвидация свалок, развитие инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, охрана водных объектов, снижение уровня загрязнения атмосферы, сохранение редких видов животных и формирование комфортной экологической среды для жизни.

