Нижегородские школьники рассказали о поездке в Санкт-Петербург Общество

Фото: Максим Герасимов

Группа школьников из Нижегородской области недавно вернулась из увлекательной поездки в Санкт-Петербург. Поездка прошла в рамках проекта "Уроки с путешествием", и для многих ребят это стало первым знакомством с северной столицей. Своими впечатлениями участники проекта поделились с сайтом pravda-nn.ru.

Напомним, 18 ноября из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на специальном поезде отправились около 500 школьников и студентов.

Десятиклассник Артём Назаров из Павлово признался, что давно мечтал увидеть Санкт-Петербург. Город превзошёл все ожидания, больше всего школьника впечатлил военно-морской музей. Артем отметил, что ему было тяжело уезжать, потому что в ближайшее время он не сможет вернуться северную столицу. Он также выразил благодарность организаторам и губернатору Нижегородской области за предоставленную возможность.

Студентка кстовского нефтяного техникума Алена Белоус тоже осталась под большим впечатлением. Особенно ей запомнилась экскурсия. По ее словам, слушать гида было одно удовольствие. Девушка также отметила, что дорога в поезде прошла весело — ребята не сидели в телефонах, а общались, играли в настольные игры и знакомились друг с другом.

Кадет Вадим Ракаев из Нижегородского кадетского корпуса впервые оказался в Санкт-Петербурге и был поражён Петропавловской крепостью: "Это очень сильное место, с его большой историей, необычным собором. Мечтаю побывать здесь еще раз и прослушать все мелодии, которые здесь играют каждые пятнадцать минут, услышать, как в полдень стреляют из пушки – эта традиция здесь существует с 18 века, я об этом не знал. Огромное спасибо губернатору за поездку".

В этом году межрегиональный туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием" впервые вышел на федеральный уровень. К нему присоединился всероссийский проект "Больше чем путешествие", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее сообщалось, что нижегородские "Уроки с путешествием" отметили специальным дипломом ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года – 2025".