Общество

Пасмурные выходные с дождем и снегом ожидаются в Нижнем Новгороде

21 ноября 2025 10:14
Пасмурные выходные с дождем и снегом ожидаются в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев в предстоящие выходные ждёт пасмурная и прохладная погода с осадками. По данным сервиса "Яндекс Погода", в городе ожидаются дожди, мокрый снег и понижение температуры.

В субботу, 22 ноября, с утра прогнозируется дождь со снегом при температуре воздуха около +3 градусов. В течение дня осадки станут менее интенсивными — возможен небольшой дождь. Температура останется на уровне +3 градусов.

К вечеру столбики термометров опустятся до +2 градусов, небо останется затянутым облаками. Ветер будет слабым, его скорость составит 1-2 м/с.

В воскресенье, 23 ноября, утро начнется с дождя со снегом и нулевой температуры. Днём осадки прекратятся, ожидается небольшая облачность с прояснениями, температура останется около нуля.

К вечеру похолодает до −1 градуса, небо снова затянет тучами. Такая же погода сохранится и в ночные часы.

Ранее сообщалось, что снегопады вернутся в Нижний Новгород.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных