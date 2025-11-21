Пасмурные выходные с дождем и снегом ожидаются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев в предстоящие выходные ждёт пасмурная и прохладная погода с осадками. По данным сервиса "Яндекс Погода", в городе ожидаются дожди, мокрый снег и понижение температуры.

В субботу, 22 ноября, с утра прогнозируется дождь со снегом при температуре воздуха около +3 градусов. В течение дня осадки станут менее интенсивными — возможен небольшой дождь. Температура останется на уровне +3 градусов.

К вечеру столбики термометров опустятся до +2 градусов, небо останется затянутым облаками. Ветер будет слабым, его скорость составит 1-2 м/с.

В воскресенье, 23 ноября, утро начнется с дождя со снегом и нулевой температуры. Днём осадки прекратятся, ожидается небольшая облачность с прояснениями, температура останется около нуля.

К вечеру похолодает до −1 градуса, небо снова затянет тучами. Такая же погода сохранится и в ночные часы.

Ранее сообщалось, что снегопады вернутся в Нижний Новгород.