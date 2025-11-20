Снегопады накроют Нижний Новгород Общество

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни вновь ждут осадки. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", в город возвращаются снегопады и дожди.

Уже 21 ноября синоптики прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха в этот день будет находиться в пределах от +1 до +3 градусов.

22 ноября осадки продолжатся. Днем воздух прогреется до +5, однако ближе к ночи вновь пойдет снег. По данным метеорологов, осадки будут сохраняться и в последующие дни.

Снег с дождем вновь ожидается в ночь на 26 ноября, а также 27 и 28 числа. Температура в эти дни составит около +1…+2 градусов.

Похолодание придет в регион 28 ноября. До этого времени столбики термометров будут держаться выше нуля. После 28 числа в городе установится отрицательная температура.

