Ураганный ветер сорвал крышу с дома в посёлке под Балахной Происшествия

Фото: телеканал "Кстати..."

В поселке Лукино Балахнинского района сильный ветер повредил крышу одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает телеканал "Кстати" (16+).

Инцидент произошел на улице Победы. Из-за мощных порывов ветра часть кровли площадью примерно 60 квадратных метров была сорвана.

После происшествия бетонные перекрытия на крыше остались открытыми и уязвимыми для осадков. Сейчас два подъезда находятся под риском затопления.

Сообщается, что по состоянию на утро 21 ноября восстановительные работы еще не начались.

Напомним, что в начале этой рабочей недели МЧС предупреждало о ветре до 19 м/с в Нижегородской области.

Также сообщалось, что в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидают снег с дождем.