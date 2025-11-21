Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 ноября 2025 10:50Ураганный ветер сорвал крышу с дома в посёлке под Балахной
21 ноября 2025 10:32Более 50 тонн молочки без документов сняли с оборота в Нижегородской области
21 ноября 2025 09:18Кстовчанин повторно сел за руль пьяным и "доехал" до тюремного срока
21 ноября 2025 08:49Суд отправил жителя Арзамаса на принудительные работы за угрозы пистолетом
21 ноября 2025 08:1926-летний репортер "Вестей" найден мертвым в Нижегородской области
21 ноября 2025 06:45"Орал матом": нижегородка пожаловалась на водителя-хама
20 ноября 2025 19:36Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове
20 ноября 2025 16:21Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана этапируют в Москву
20 ноября 2025 15:43Ссора сторожа и пациента больницы в Дзержинске закончилась поножовщиной
20 ноября 2025 14:00Уголовное дело завели из-за гибели двух пенсионерок в ДТП в Выксе
Происшествия

Ураганный ветер сорвал крышу с дома в посёлке под Балахной

21 ноября 2025 10:50 Происшествия
Ураганный ветер сорвал крышу с дома в посёлке под Балахной

Фото: телеканал "Кстати..."

В поселке Лукино Балахнинского района сильный ветер повредил крышу одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает телеканал "Кстати" (16+).

Инцидент произошел на улице Победы. Из-за мощных порывов ветра часть кровли площадью примерно 60 квадратных метров была сорвана.

После происшествия бетонные перекрытия на крыше остались открытыми и уязвимыми для осадков. Сейчас два подъезда находятся под риском затопления.

Сообщается, что по состоянию на утро 21 ноября восстановительные работы еще не начались.

Напомним, что в начале этой рабочей недели МЧС предупреждало о ветре до 19 м/с в Нижегородской области.

Также сообщалось, что в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидают снег с дождем.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район ЖКХ
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 15:51Авария на подстанции оставила Семенов без электричества
19 ноября 2025 15:20Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей
04 июля 2025 18:12Крышу сорвало у кафе на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных