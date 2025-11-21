Ураганный ветер сорвал крышу с дома в посёлке под Балахной

Фото:
В поселке Лукино Балахнинского района сильный ветер повредил крышу одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает телеканал "Кстати" (16+).
Инцидент произошел на улице Победы. Из-за мощных порывов ветра часть кровли площадью примерно 60 квадратных метров была сорвана.
После происшествия бетонные перекрытия на крыше остались открытыми и уязвимыми для осадков. Сейчас два подъезда находятся под риском затопления.
Сообщается, что по состоянию на утро 21 ноября восстановительные работы еще не начались.
Напомним, что в начале этой рабочей недели МЧС предупреждало о ветре до 19 м/с в Нижегородской области.
Также сообщалось, что в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидают снег с дождем.
