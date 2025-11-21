Долг нижегородского бизнеса перед банками достиг 929 млрд рублей Экономика

Суммарная задолженность нижегородского бизнеса перед банками на 1 октября 2025 года достигла 929,9 миллиарда рублей. Согласно данным Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, это примерно столько же, сколько было в начале года, но на 7,1% больше, чем год назад.

Рост корпоративного кредитования в регионе сдерживался высокими ставками, во многом из-за политики Центробанка, удерживающего ключевую ставку на высоком уровне для снижения спроса и замедления роста цен.

В период с января по сентябрь 2025 года банки выдали компаниям и индивидуальным предпринимателям в Нижегородской области кредиты на общую сумму 733,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 535,9 миллиарда рублей получили крупные предприятия, а 198 миллиардов — представители малого и среднего бизнеса.

Наибольший объем заемных средств был направлен в сферы обрабатывающей промышленности, торговли, а также операций с недвижимостью, аренды и оказания платных услуг.

Объем средств, размещенных организациями и индивидуальными предпринимателями на депозитах и других счетах, составил 690,6 миллиарда рублей. Это на 6,4% больше по сравнению с началом 2025 года и на 5,4% выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении НДС с 20% до 22% с 2026 года.