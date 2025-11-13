Школу имени Молева в Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Строительство школы имени Молева в Дзержинске Нижегородской области выходит на завершающий этап. Выполнение работ на объекте проверили представители родительского комитета совместно с главой города Михаилом Клинковым.

Как сообщили в пресс-службе городской Думы, в здании бассейна уже монтируются теплые полы и устанавливается оборудование. В самой школе ведутся внутренние отделочные работы.

Почти завершено благоустройство прилегающей территории: высажены спиреи и сирень, вдоль улицы Клюквина появились сосны и липы. В ближайшее время школу подключат к отоплению, что позволит ускорить отделку помещений.

Все недочеты и дефекты, допущенные предыдущим подрядчиком, выявлены и устраняются. По данным городских властей, к концу 2025 года школа должна получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В зимний период планируется проверить работу инженерных систем, включая отопление, и устранить возможные недостатки.

Напомним, строительство школы стартовало в феврале 2023 года. Изначально завершить работы планировали в 2024 году, однако сроки были перенесены. Здание, которое будет носить имя А.О. Молева, рассчитано на 44 учебных кабинета, три спортивных зала, актовый зал и современную инфраструктуру. Также рядом возводится бассейн с двумя чашами.

Жители Дзержинска обращались к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобами на отсутствие школы в районе. В июле контракт с прежним подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков. Корпорация развития Нижегородской области взяла на себя завершение строительства.

Ранее сообщалось, что на достройку школы на тысячу учеников в центре Бора выделят 221,8 млн рублей.