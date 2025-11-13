Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 09:20Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды "БАРС-НН"
13 ноября 2025 08:30Школу имени Молева в Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию
13 ноября 2025 08:00Нижегородские хирурги впервые провели трансплантацию почки
13 ноября 2025 07:00Нижегородские теплоснабжающие компании подтвердили готовность к зиме
12 ноября 2025 20:00Мышкам из ННГУ собирают втулки для "домиков"
12 ноября 2025 18:30ИИ для поиска животных за 2 млн рублей создадут в Нижегородской области
12 ноября 2025 18:21В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники
12 ноября 2025 18:00Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 17:23Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
Общество

Школу имени Молева в Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию

13 ноября 2025 08:30 Общество
Школу имени Молева в Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Строительство школы имени Молева в Дзержинске Нижегородской области выходит на завершающий этап. Выполнение работ на объекте проверили представители родительского комитета совместно с главой города Михаилом Клинковым.

Как сообщили в пресс-службе городской Думы, в здании бассейна уже монтируются теплые полы и устанавливается оборудование. В самой школе ведутся внутренние отделочные работы.

Почти завершено благоустройство прилегающей территории: высажены спиреи и сирень, вдоль улицы Клюквина появились сосны и липы. В ближайшее время школу подключат к отоплению, что позволит ускорить отделку помещений.

Все недочеты и дефекты, допущенные предыдущим подрядчиком, выявлены и устраняются. По данным городских властей, к концу 2025 года школа должна получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В зимний период планируется проверить работу инженерных систем, включая отопление, и устранить возможные недостатки.

Напомним, строительство школы стартовало в феврале 2023 года. Изначально завершить работы планировали в 2024 году, однако сроки были перенесены. Здание, которое будет носить имя А.О. Молева, рассчитано на 44 учебных кабинета, три спортивных зала, актовый зал и современную инфраструктуру. Также рядом возводится бассейн с двумя чашами.

Жители Дзержинска обращались к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобами на отсутствие школы в районе. В июле контракт с прежним подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков. Корпорация развития Нижегородской области взяла на себя завершение строительства.

Ранее сообщалось, что на достройку школы на тысячу учеников в центре Бора выделят 221,8 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Школы
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2025 15:11Мэрия отказалась от строительства школы на 270 мест в Верхних Печерах
08 октября 2025 12:58Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда
06 октября 2025 11:24Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных