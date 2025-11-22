Защитник "Пари НН" Коледин поделился ожиданиями от матча с родным "Зенитом"

Фото:
Защитник ФК "Пари НН" Юрий Коледин поделился ожиданиями от матча (6+) с "Зенитом", который состоится 23 ноября.
Напомним, что в нижегородскую команду 20-летний воспитанник "Зенита" пришел в сентябре 2025 года, подписав контракт на четыре года. В интервью "Матч ТВ" футболист признался, что в "Зените" было сложно пробиться в основной состав.
"Там на каждой позиции топовые игроки, и я бы просто не получал бы шансы. Сейчас видно: если в клубе играют воспитанники, то они выходят либо в Кубке, или еще где-либо на малое количество времени", - заявил Коледин.
В 16 туре "Пари НН" сыграет против "Зенита". По словам защитника, эта игра станет для него очень принципиальной, так придется играть против родного клуба. "Интересно будет посмотреть, что из этого получится", - признался спортсмен.
Также он высказался о борьбе в сезоне и цели команды: "Конечно, не хочется находиться внизу, болтаться где-то там. Хочется выигрывать каждую игру и выбраться из этого положения".
Еще защитник "Пари НН" сказал пару слов о работе с тренером Алексеем Шпилевским. Журналист спросил: "Видно, что его тренерская школа отличается от российской?" На что тот ответил, что не работал с тренерами из РПЛ, однако Шпилевский, вероятно, отличается от других. Это выражается в том, какой футбол он хочет поставить, и в требованиях к игрокам.
"Алексей Николаевич хочет, чтобы мы выкладывались на максимум и чтобы не было никакой вальяжности", - заявил футболист.
Ранее сообщалось, что игроки ФК "Пари НН" - защитник Юрий Коледин и полузащитник Андрей Ивлев - включены включены в окончательный список молодежной сборной России.
