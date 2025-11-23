Сотрудники МЧС потушили пожар в магазине в Кулебаках Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС России утром 23 ноября успешно ликвидировали пожар в магазине в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В городе Кулебаки произошло возгорание в одном из торговых залов. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, но благодаря оперативным действиям спасателей огонь был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 10 специалистов МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток в конструкции и качестве электрооборудования.

