Сотрудники МЧС потушили пожар в магазине в Кулебаках

Сотрудники МЧС России утром 23 ноября успешно ликвидировали пожар в магазине в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В городе Кулебаки произошло возгорание в одном из торговых залов. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, но благодаря оперативным действиям спасателей огонь был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 10 специалистов МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток в конструкции и качестве электрооборудования.Напомним, 21 ноября вспыхнул пожар в торговом павильоне в Городце. Он охватил площадь 1300 кв.м.
