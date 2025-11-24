Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Спорт

Свекор Натальи Водяновой может стать владельцем 10% акций "Реала"

24 ноября 2025 11:25
Свекор Натальи Водяновой может стать владельцем 10% акций Реала

Фото: Анастасия Назарова

Свекор супермодели Натальи Водяновой, миллиардер Бернар Арно, рассматривает возможность покупки около 10% акций футбольного клуба "Реал Мадрид". Сделка может обойтись инвесторам примерно в один миллиард евро. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на издание Voz Populi.

Клуб изучает предложения от двух инвесторов — американской компании Sixth Street и самого Арно, представляющего интересы группы LVMH. Оба претендента уже сотрудничают с мадридским клубом: Sixth Street участвует в коммерческих проектах на стадионе "Сантьяго Бернабеу", а LVMH недавно стала официальным поставщиком клуба.

Руководство "Реала" рассматривает переход к новой модели собственности, при которой миноритарные инвесторы получат экономические права, но не будут влиять на управление.

Напомним, сын Бернара, Антуан Арно, женат на супермодели Наталье Водяновой родом из Нижнего Новгорода. Пара вместе с 2011 года, у них двое общих детей, сыновья Максим и Роман. В 2020 году они официально оформили брак. Антуан занимает ключевые посты в холдинге LVMH, которым владеет его отец.

Ранее сообщалось, что Антон Евменов назначен новым спортивным директором "Пари НН" вместо Александра Удальцова.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных