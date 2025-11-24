Свекор Натальи Водяновой может стать владельцем 10% акций "Реала" Спорт

Фото: Анастасия Назарова

Свекор супермодели Натальи Водяновой, миллиардер Бернар Арно, рассматривает возможность покупки около 10% акций футбольного клуба "Реал Мадрид". Сделка может обойтись инвесторам примерно в один миллиард евро. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на издание Voz Populi.

Клуб изучает предложения от двух инвесторов — американской компании Sixth Street и самого Арно, представляющего интересы группы LVMH. Оба претендента уже сотрудничают с мадридским клубом: Sixth Street участвует в коммерческих проектах на стадионе "Сантьяго Бернабеу", а LVMH недавно стала официальным поставщиком клуба.

Руководство "Реала" рассматривает переход к новой модели собственности, при которой миноритарные инвесторы получат экономические права, но не будут влиять на управление.

Напомним, сын Бернара, Антуан Арно, женат на супермодели Наталье Водяновой родом из Нижнего Новгорода. Пара вместе с 2011 года, у них двое общих детей, сыновья Максим и Роман. В 2020 году они официально оформили брак. Антуан занимает ключевые посты в холдинге LVMH, которым владеет его отец.

