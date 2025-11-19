ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Происшествия

"Силовики" развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей

19 ноября 2025 10:20 Происшествия
Силовики развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей

В Нижнем Новгороде мать и дочь стали жертвами крупной аферы. Мошенники обманом заставили их расстаться с деньгами и ценностями на сумму почти 85 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По словам потерпевших, в течение нескольких дней им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных и силовых структур. Аферисты обвинили женщин в якобы причастности к финансированию недружественной страны и пригрозили обысками.

Под давлением угроз мошенники убедили нижегородок передать все имеющиеся у них ценности неким курьерам, якобы для последующего декларирования. Для подтверждения легитимности действий злоумышленники использовали кодовое слово.

Женщины четыре раза встречались с курьерами в сквере на улице Алексеевской. В ходе этих встреч они передали 300 инвестиционных золотых монет (примерно на 24 млн рублей), слитки золота весом около 2,45 кг, наличные в размере 24,23 млн рублей и 40 тысяч долларов.

Кроме того, пострадавшие дважды переводили крупные суммы на неизвестные счета — 6,6 и 1,1 млн рублей соответственно.

Общий ущерб от действий мошенников составил 84 970 000 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что за неделю нижегородцы отдали аферистам 158 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

