Легковушка столкнулась с автобусом в Нижнем Новгороде: есть пострадавший Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Легковушка врезалась в автобус на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел возле дома №25 днем 22 ноября.

56-летний водитель автомобиля "Рено Логан" при выезде с прилегающей территории не пропустил маршрутку А-45, ехавшую по главной дороге.

В результате столкновения пострадал мужчина, который управлял иномаркой. Его на скорой доставили в больницу для оказания медпомощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

