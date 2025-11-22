Легковушка столкнулась с автобусом в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

Фото:
Легковушка врезалась в автобус на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным правоохранителей, инцидент произошел возле дома №25 днем 22 ноября.
56-летний водитель автомобиля "Рено Логан" при выезде с прилегающей территории не пропустил маршрутку А-45, ехавшую по главной дороге.
В результате столкновения пострадал мужчина, который управлял иномаркой. Его на скорой доставили в больницу для оказания медпомощи.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Борском округе столкнулись два транспортных средства, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.
