Сильный гололед стал причиной двух ДТП с автобусами в Нижегородской области Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

В Нижегородской области погодные условия стали причиной сразу двух дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Из-за сильной гололедицы оба транспортных средства съехали в кювет.

Как сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры", одна из аварий 23 ноября произошла в Богородске, вторая — на территории Бора. По данным очевидцев, в момент происшествий в салонах автобусов не было пассажиров. К счастью, в обоих ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее, 22 ноября, на улице Циолковского в Нижнем Новгороде произошло столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем. В результате аварии травмы получил мужчина, которого доставили в больницу.

МЧС предупреждало нижегородцев о неблагоприятных погодных условиях и гололеде на дорогах. Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию.