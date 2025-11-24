Осенью живот болит чаще? Врач объяснил, как избежать обострений

Фото:
Заболевания органов пищеварения остаются одной из самых распространённых причин ухудшения здоровья в России. По данным статистики, болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают четвёртое место в структуре общей заболеваемости, а онкологические процессы в желудке, толстой и прямой кишке входят в число лидеров по смертности от рака.
О том, какие причины приводят к развитию этих заболеваний и как можно их предотвратить, рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин.
Симптомы заболеваний ЖКТ разнообразны и зависят от конкретного органа, вовлечённого в патологический процесс. Наиболее частыми проявлениями становятся боли в животе, тошнота, изжога, рвота, снижение аппетита, потеря веса, расстройства стула, изменение цвета кала и наличие в нём примесей, а также вздутие живота.
По словам специалиста, развитию болезней способствуют избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, нерегулярное и несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, частое употребление газированных напитков и инфекции. Существенную роль играют возраст и наследственность — злокачественные опухоли ЖКТ чаще возникают у людей старше 50 лет и у тех, чьи родственники страдали от подобных заболеваний. В таких случаях скрининг рекомендуется проходить на 10 лет раньше, чем был поставлен диагноз у родственника.
Профилактика заболеваний ЖКТ включает в себя комплекс мер, направленных на изменение образа жизни и привычек в питании. Врач выделяет следующие рекомендации:
С наступлением холодов в рационе становится меньше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой и витаминами. Укороченный световой день, перемены погоды и снижение активности влияют на иммунитет и пищеварение. Кроме того, осенью увеличивается число случаев ОРВИ, а вместе с ними — и случаев самолечения. Неконтролируемый приём лекарств может нанести вред желудку и кишечнику.
При первых признаках обострения следует исключить из рациона продукты, усиливающие брожение и выработку желудочного сока: жареное, острое, солёное, копчёности, специи, кислые ягоды и фрукты. Лучше отказаться от сдобы, тортов, газированных напитков и перейти на тёплую, мягкую пищу, принимаемую каждые 3-4 часа маленькими порциями.
Завершать день эксперт рекомендует лёгким приёмом пищи. На эту роль отлично подойдёт стакан простокваши, несладкого йогурта или киселя. Важно, чтобы еда была тёплой, примерно 37 градусов. Такая температура минимально воздействует на слизистую оболочку желудка и не вызывает её раздражения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+