Осенью живот болит чаще? Врач объяснил, как избежать обострений Общество

Фото: Анастасия Назарова

Заболевания органов пищеварения остаются одной из самых распространённых причин ухудшения здоровья в России. По данным статистики, болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают четвёртое место в структуре общей заболеваемости, а онкологические процессы в желудке, толстой и прямой кишке входят в число лидеров по смертности от рака.

О том, какие причины приводят к развитию этих заболеваний и как можно их предотвратить, рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин.

Почему возникают болезни органов пищеварения

Симптомы заболеваний ЖКТ разнообразны и зависят от конкретного органа, вовлечённого в патологический процесс. Наиболее частыми проявлениями становятся боли в животе, тошнота, изжога, рвота, снижение аппетита, потеря веса, расстройства стула, изменение цвета кала и наличие в нём примесей, а также вздутие живота.

По словам специалиста, развитию болезней способствуют избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, нерегулярное и несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, частое употребление газированных напитков и инфекции. Существенную роль играют возраст и наследственность — злокачественные опухоли ЖКТ чаще возникают у людей старше 50 лет и у тех, чьи родственники страдали от подобных заболеваний. В таких случаях скрининг рекомендуется проходить на 10 лет раньше, чем был поставлен диагноз у родственника.

Как предупредить проблемы с ЖКТ

Профилактика заболеваний ЖКТ включает в себя комплекс мер, направленных на изменение образа жизни и привычек в питании. Врач выделяет следующие рекомендации:

Соблюдайте питьевой режим. Взрослому человеку необходимо употреблять от 1,5 до 2 литров чистой воды в день, не считая чая, кофе и соков. Для точного расчёта умножьте массу тела на 30 мл.

Ешьте и пейте тёплое. Слишком горячая или холодная пища может повредить слизистую пищевода и кишечника, увеличивая риск язвы или онкологии.

Регулярно и дробно питайтесь. Лучше принимать пищу 4-6 раз в день небольшими порциями (до 400 мл). Важно соблюдать одинаковое время приёмов пищи и не пропускать их.

Тщательно пережёвывайте еду.

Ограничьте потребление острого, солёного, маринованного, копчёного и консервированного — такие продукты раздражают слизистую желудка.

Предпочитайте варку и приготовление на пару. Жареная пища не рекомендуется.

Включайте в рацион клетчатку. Овощи и фрукты должны составлять не менее 750 граммов в день, треть из них — в свежем виде. Вне сезона подойдут замороженные и сушёные продукты.

Сведите к минимуму газированные напитки и кофе. Безопасная доза кофе — до 400 мл в день, газировку желательно исключить вовсе.

Соблюдайте гигиену. Мойте руки перед едой, следите за чистотой продуктов, чтобы избежать инфекций и паразитарных заболеваний.

Контролируйте массу тела. Ожирение способствует развитию болезней печени, поджелудочной железы и нарушению моторики кишечника.

Регулярно занимайтесь физической активностью. Умеренные нагрузки улучшают пищеварение и обмен веществ.

Откажитесь от курения. Курение увеличивает риск рака желудка и пищевода в четыре раза.

Исключите или минимизируйте алкоголь. Этанол и его продукты распада разрушают слизистую ЖКТ и негативно влияют на печень и поджелудочную железу.

Управляйте стрессом. Эмоциональное напряжение влияет на клетки слизистой желудка, провоцируя воспаление и язвы.

Проходите профилактические осмотры. Ранняя диагностика позволяет выявить заболевания до появления осложнений. В рамках диспансеризации проводятся скрининговые исследования, доказавшие свою эффективность.

Почему осенью обостряются болезни ЖКТ

С наступлением холодов в рационе становится меньше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой и витаминами. Укороченный световой день, перемены погоды и снижение активности влияют на иммунитет и пищеварение. Кроме того, осенью увеличивается число случаев ОРВИ, а вместе с ними — и случаев самолечения. Неконтролируемый приём лекарств может нанести вред желудку и кишечнику.

При первых признаках обострения следует исключить из рациона продукты, усиливающие брожение и выработку желудочного сока: жареное, острое, солёное, копчёности, специи, кислые ягоды и фрукты. Лучше отказаться от сдобы, тортов, газированных напитков и перейти на тёплую, мягкую пищу, принимаемую каждые 3-4 часа маленькими порциями.

Завершать день эксперт рекомендует лёгким приёмом пищи. На эту роль отлично подойдёт стакан простокваши, несладкого йогурта или киселя. Важно, чтобы еда была тёплой, примерно 37 градусов. Такая температура минимально воздействует на слизистую оболочку желудка и не вызывает её раздражения.