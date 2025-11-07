Тестирование нового оборудования началось на Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На Нижегородской станции аэрации идут пусконаладочные работы на ключевых объектах первой очереди реконструкции, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Это первые столь масштабные обновления крупнейших очистных сооружений региона за последние полвека, осуществляемые при поддержке федерального бюджета. Работы разбиты на этапы, и сейчас завершён общестроительный этап, начато тестирование и наладка нового оборудования.

Система очистки сточных вод на НСА построена поэтапно. Сначала на решётках удаляется крупный мусор, затем на песколовках оседают песок и мелкие частицы. Далее стоки направляются в первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. После этого начинается биологическая очистка в аэротенках, где органику перерабатывают бактерии при участии кислорода. Завершающий этап — вторичные отстойники, обеззараживание и сброс очищенной воды в реку.

В настоящее время на станции запускаются четыре новых первичных отстойника — ключевой элемент первичной очистки. Впервые данные объекты НСА закрыты герметичными нержавеющими крышками, которые предотвращают попадание осадков и снижают контакт сточных вод с воздухом.

Планируется, что все пусконаладочные работы завершатся до конца года. После этого, когда в системе установится нужный биобаланс, станция перейдёт к полноценной работе.

Ранее сообщалось, что укрытие открытых каналов, по которым поступают неочищенные сточные воды, завершилось на НСА.