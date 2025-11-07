Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 15:45Пасмурная и холодная погода ждет нижегородцев на выходных
07 ноября 2025 15:26Тестирование нового оборудования началось на Нижегородской станции аэрации
07 ноября 2025 14:48"Поезда здоровья" в ноябре будут работать в 15 муниципальных округах Нижегородской области
07 ноября 2025 14:02Нижегородцев призвали ответственно подходить к выбору питомца
07 ноября 2025 13:20Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 73,6 тысячи рублей
07 ноября 2025 13:00А-242 свяжет ЖК "Анкудиновский парк" с центром города по новой схеме
07 ноября 2025 12:15Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре
07 ноября 2025 12:11ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
07 ноября 2025 11:46Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
07 ноября 2025 11:28Еще один дом снесли рядом с кварталом "Красный просвещенец"
Общество

Тестирование нового оборудования началось на Нижегородской станции аэрации

07 ноября 2025 15:26 Общество
Четыре первичных отстойника тестируют на Нижегородской станции аэрации

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На Нижегородской станции аэрации идут пусконаладочные работы на ключевых объектах первой очереди реконструкции, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Это первые столь масштабные обновления крупнейших очистных сооружений региона за последние полвека, осуществляемые при поддержке федерального бюджета. Работы разбиты на этапы, и сейчас завершён общестроительный этап, начато тестирование и наладка нового оборудования.

Система очистки сточных вод на НСА построена поэтапно. Сначала на решётках удаляется крупный мусор, затем на песколовках оседают песок и мелкие частицы. Далее стоки направляются в первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. После этого начинается биологическая очистка в аэротенках, где органику перерабатывают бактерии при участии кислорода. Завершающий этап — вторичные отстойники, обеззараживание и сброс очищенной воды в реку.

В настоящее время на станции запускаются четыре новых первичных отстойника — ключевой элемент первичной очистки. Впервые данные объекты НСА закрыты герметичными нержавеющими крышками, которые предотвращают попадание осадков и снижают контакт сточных вод с воздухом.

Планируется, что все пусконаладочные работы завершатся до конца года. После этого, когда в системе установится нужный биобаланс, станция перейдёт к полноценной работе.

Ранее сообщалось, что укрытие открытых каналов, по которым поступают неочищенные сточные воды, завершилось на НСА.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Нижегородская станция аэрации Экология
Архив
