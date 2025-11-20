Депутаты и соцучастковые оценили модернизацию Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция Нижегородской станции аэрации. С рабочим визитом на объект прибыли депутаты городской Думы и социальные участковые, чтобы лично оценить ход модернизации и ознакомиться с технологическим процессом.

Работы на станции ведутся без остановки приема стоков, поступающих от Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района. Чтобы не нарушать функционирование комплекса, реконструкцию разбили на два этапа. Общая готовность первого этапа оценивается в 99%.

Гендиректор АО "Объединенный коммунальный оператор" Дмитрий Сивохин сообщил, что сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы, устраняются замечания, проводится благоустройство. В следующем году планируется начать второй этап, в рамках которого предстоит обновить еще 61 сооружение. Полное завершение реконструкции намечено на 2030 год.

Делегация прошла по всей технологической цепочке: от приемных каналов, через которые ежедневно поступает около 530 тысяч кубометров сточных вод, до аэротенков, где начинается биологическая очистка.

"Ровно год назад мы с коллегами-депутатами были на станции аэрации. То, что мы видим сегодня, — совершенно другой уровень. За это время появились новые сооружения, внедряются современные технологии, а старые объекты, которые явно устарели, убираются. Уделяется внимание и благоустройству территории. Мы, депутаты городской Думы, вместе с социальными участковыми будем системно доносить до жителей всю информацию о том, что делается для очистки сточных вод и защиты нашей великой реки Волги", — отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Также участники совещания осмотрели резервуары первичных отстойников, которые теперь укрыты нержавеющими крышками, и новые укрытия над приемными каналами с системой воздухоочистки.

Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов напомнил, что эффективность работы станции напрямую зависит от качества поступающих стоков. Он призвал жителей и предприятия соблюдать правила пользования канализацией, так как химические сбросы могут уничтожить бактерии, восстанавливать которые придется не менее полутора месяцев.

Социальный участковый Виктор Полосков признался, что впервые увидел, как устроен процесс очистки сточных вод. По его словам, теперь он будет активно рассказывать жителям, почему важно бережно относиться к системе водоотведения.

Напомним, в августе губернатор Глеб Никитин доложил президенту Владимиру Путину о том, что Нижегородская область получила предварительное одобрение заявки на реализацию II этапа реконструкции НСА в рамках нового федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

