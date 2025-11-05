Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Укрытие открытых каналов завершилось на Нижегородской станции аэрации

05 ноября 2025 15:05
Укрытие открытых каналов завершилось на Нижегородской станции аэрации

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин провел экскурсию для журналистов на Нижегородской станции аэрации и рассказал о завершении важного этапа модернизации — укрытия открытых каналов, по которым поступают неочищенные сточные воды.

Работы по укрытию стартовали в августе и были полностью завершены к концу октября в рамках инвестиционной программы водоканала. За три месяца подрядной организацией было перекрыто 253 погонных метра каналов, общая площадь укрытий составила 1500 квадратных метров. Одновременно были смонтированы четыре установки очистки воздуха, что позволило существенно снизить уровень неприятных запахов в районе станции. Точная стоимость укрытий будет известна в течении ноября после заключения достоверной сметной стоимости.

По словам гендиректора, открытые каналы — не единственный источник запахов на станции, но именно они создают наибольшую площадь испарения.

"Необходимость пришла после обмена опытом с другими регионами. Мы были в Самаре, Москве и в ряде других городов. Там нам рассказали, что для уменьшения фона от станции нужно нивелировать соприкосновение стока и кислорода", - подчеркнул Сивохин.

Как отметил директор подрядной организации Александр Рыбанов, использование стеклопластиковых конструкций обеспечило прочность, устойчивость к агрессивной среде и экономическую эффективность. Благодаря такому укрытию открытых каналов газоанализатор больше не фиксирует превышений допустимой концентрации. 

"Это была одна из наших давних рекомендаций закрыть входные каналы. Сегодня это сделано. Один из неорганизованных источников на станции в настоящее время превратился в организованный, управляемый, с фильтрами. Работа продолжается", - поделился исполнительный директор "Российского экологического движения", член совета минприроды Элмурод Расулмухамедов.

На сегодня первый этап реконструкции выполнен более чем на 98%. Завершается устранение замечаний. Параллельно ведутся пусконаладочные работы, включая запуск биологических процессов в новых сооружениях.

Второй этап реконструкции планируется начать в 2026 году, а завершение всех работ ожидается к 2029-2030 годам.

Ранее сообщалось, что генеральный директор АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин показал свой рабочий кабинет на НСА.

Нижегородская станция аэрации Экология
