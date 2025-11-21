Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 14:20Т2 расширила дистрибуцию на массовом рынке до более чем 40 федеральных сетей
21 ноября 2025 13:42Нижегородским провизорам может грозить уголовка за подделку дипломов
21 ноября 2025 13:10Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области
21 ноября 2025 12:45В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Александра Курышова
21 ноября 2025 12:40Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
21 ноября 2025 12:36Железнодорожные перевозки и состояние инфраструктуры обсудили на транспортном комитете ЗСНО
21 ноября 2025 12:27Нижегородские врачи внедряют ИИ для выявления опасных родинок
21 ноября 2025 12:26В Нижегородской области введены в эксплуатацию отремонтированные по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" участки дороги Перевоз – Шатк
21 ноября 2025 12:22Российские банки выступили за запрет скидок на маркетплейсах
21 ноября 2025 11:52Экспортная птицефабрика за 520 млн рублей появится в Нижегородской области
Общество

Нижегородским провизорам может грозить уголовка за подделку дипломов

21 ноября 2025 13:42 Общество
Нижегородским провизорам может грозить уголовка за подделку дипломов

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские провизоры, которым отказали в аккредитации, оказались под прицелом из-за подозрений в использовании поддельных дипломов и сертификатов. Об этом сообщается в телеграм-канале медицинского эксперта Алексея Никонова.

В ходе заседания Общественного совета Росздравнадзора представители Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) подчеркнули недопустимость покупки дипломов и сертификатов. По их словам, в настоящее время активно выявляются фиктивные документы, особенно у работников с опытом более 20 лет.

Ранее ФАЦ начал отказывать в аккредитации специалистам с большим опытом.

На сегодняшний день заведено 14 уголовных дел за использование фальшивых документов.

Около 80% отказов в аккредитации могут быть пересмотрены после корректировки названий должностей сотрудников. Провизорам-технологам, ранее получившим отказ, рекомендовано повторно подать документы с учетом требований.

Чтобы разъяснить типичные ошибки при подаче документов, ФАЦ в ноябре проведет вебинар. Кадровым службам аптек напомнили об ответственности и необходимости указывать должности согласно номенклатуре Минздрава.

Ранее сообщалось, что средний чек в нижегородских аптеках вырос на 12,4%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аптеки Медицина и здоровье Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2025 10:38Нижегородцы купили противовирусных препаратов на 773,5 млн рублей
12 ноября 2025 09:23Трехлетнее наставничество ждет молодых нижегородских врачей с 2026 года
14 октября 2025 10:40Уйму просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области
20 августа 2025 10:58Мобильные аптеки начнут ездить по селам Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных