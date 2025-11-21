Нижегородским провизорам может грозить уголовка за подделку дипломов Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские провизоры, которым отказали в аккредитации, оказались под прицелом из-за подозрений в использовании поддельных дипломов и сертификатов. Об этом сообщается в телеграм-канале медицинского эксперта Алексея Никонова.

В ходе заседания Общественного совета Росздравнадзора представители Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) подчеркнули недопустимость покупки дипломов и сертификатов. По их словам, в настоящее время активно выявляются фиктивные документы, особенно у работников с опытом более 20 лет.

Ранее ФАЦ начал отказывать в аккредитации специалистам с большим опытом.

На сегодняшний день заведено 14 уголовных дел за использование фальшивых документов.

Около 80% отказов в аккредитации могут быть пересмотрены после корректировки названий должностей сотрудников. Провизорам-технологам, ранее получившим отказ, рекомендовано повторно подать документы с учетом требований.

Чтобы разъяснить типичные ошибки при подаче документов, ФАЦ в ноябре проведет вебинар. Кадровым службам аптек напомнили об ответственности и необходимости указывать должности согласно номенклатуре Минздрава.

