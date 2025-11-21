Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Экспортная птицефабрика за 520 млн рублей появится в Нижегородской области

21 ноября 2025 11:52 Общество
Экспортная птицефабрика за 520 млн рублей появится в Нижегородской области

Фото: freepik.com

В Нижегородской области планируют создать современное предприятие по производству бройлерной продукции с прицелом на внешние рынки. Объем инвестиций в проект составит 520 миллионов рублей.

Как сообщается на официальном инвестиционном портале региона, реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2030 год. В настоящий момент продолжается этап бизнес-планирования, а конкретная площадка под строительство еще не выбрана.

Новая птицефабрика будет ориентирована на экспорт бройлерной продукции. Согласно расчетам, ежегодный доход предприятия может достичь 884 миллионов рублей, при этом ожидаемая прибыль составит 572 миллиона.

Ранее сообщалось, что инвестора ищут для здания бывшей гимназии в Лыскове, которая будет использоваться в коммерческих целях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
инвестиционные проекты Птицы Строительство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных