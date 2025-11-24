Озвучены новые сроки окончания строительства метро в Нижнем Новгороде

Фото:
Сроки продления Автозаводской линии нижегородского метро растянутся до декабря 2027 года, следует из комментария представителей мэрии во "ВКонтакте".
Напомним, что контракт на строительство двух станций метро ("Площадь Свободы" и "Сенная") заключили с АО "Моспроект-3" еще в 2021 году. Предполагалось, что станции откроются в 2026 году. Однако в декабре 2024-го глава региона сказал, что работы продлятся до конца 2026 года.
В мэрии подчеркнули, что проект реализуется в 14 этапов. На сегодня выполнено левого перегонного тоннеля длиной 1491 м, который соединяет Сенную и площадь Свободы. Правый тоннель проложили на тысячу метров, его строительство продолжается.
Что до станции на Сормовско-Мещерской линии, то ее собираются построить к декабрю 2029 года. Новые сроки прописаны в контракте с "Моспроект-3".
