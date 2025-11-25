Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских Ястребов" Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" одержали победу над "Омскими Ястребами" в первом матче серии 24 ноября. Встреча завершилась со счётом 4:3. Нижегородцы уступали по ходу всех трёх периодов, но смогли переломить ход игры.

Гости открыли счёт уже на третьей минуте, реализовав большинство после удаления Макара Ополинского, которое произошло на шестой секунде. На восьмой минуте Владислав Мишин сравнял счёт. До конца первого периода Арсений Бессонов вывел "Чайку" вперёд в быстрой контратаке – 2:1.

Во втором периоде "Омские Ястребы" забили дважды и снова вышли вперёд — 2:3.

В третьей двадцатиминутке подопечные Алексея Томилова ответили двумя голами. Ян Мельников сравнял счёт, а через десять минут Макар Ополинский забросил победную шайбу.

Второй матч (6+) пройдёт 25 ноября.

