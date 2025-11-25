Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 ноября 2025 10:06Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских Ястребов"
24 ноября 2025 11:25Свекор Натальи Водяновой может стать владельцем 10% акций "Реала"
23 ноября 2025 20:09Антон Евменов сменил Александра Удальцова на посту спортдиректора ФК "Пари НН"
23 ноября 2025 18:49Алексей Шпилевский прокомментировал состояние игрового состава "Пари НН"
23 ноября 2025 18:35Михаил Вельмужов: "Реконструкция "Водника" послужит развитию нижегородского спорта"
23 ноября 2025 17:22"Пари НН" снова проиграл "Зениту" 0:2
23 ноября 2025 12:49Исполнительным директором "Пари НН" назначили Алексея Гладкова
22 ноября 2025 21:12В Нижегородской области прошел региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы
22 ноября 2025 17:37Защитник "Пари НН" Коледин поделился ожиданиями от матча с родным "Зенитом"
22 ноября 2025 15:43"Нам следует работать сообща": Наталья Садова о реконструкции стадиона "Водник"
Спорт

Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских Ястребов"

25 ноября 2025 10:06 Спорт
Нижегородская Чайка вырвала победу у Омских Ястребов

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" одержали победу над "Омскими Ястребами" в первом матче серии 24 ноября. Встреча завершилась со счётом 4:3. Нижегородцы уступали по ходу всех трёх периодов, но смогли переломить ход игры.

Гости открыли счёт уже на третьей минуте, реализовав большинство после удаления Макара Ополинского, которое произошло на шестой секунде. На восьмой минуте Владислав Мишин сравнял счёт. До конца первого периода Арсений Бессонов вывел "Чайку" вперёд в быстрой контратаке – 2:1.

Во втором периоде "Омские Ястребы" забили дважды и снова вышли вперёд — 2:3.

В третьей двадцатиминутке подопечные Алексея Томилова ответили двумя голами. Ян Мельников сравнял счёт, а через десять минут Макар Ополинский забросил победную шайбу.

Второй матч (6+) пройдёт 25 ноября.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков объяснил решение отдать в аренду Никиту Артамонова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 22:23Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне
20 ноября 2025 16:33Нижегородская "Чайка" уступила "Кузнецким Медведям" в серии буллитов
20 ноября 2025 16:10Торпедовец Никита Артамонов проведет остаток сезона в "Нефтехимике"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных