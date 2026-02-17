Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Черемисское Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход строительства детсада в деревне Черемисское Кстовского района. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Учреждение рассчитано на 240 ребят, которые будут заниматься в 12 группах от полутора лет.

В здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медицинский и компьютерный кабинеты, кабинет логопеда и пищеблок. У садика будет собственная котельная, которую построит подрядчик, а также игровые и спортивные площадки на прилегающей территории.

По словам градоначальника, после осмотра объекта он испытал "чувство сдержанного оптимизма". Строительство идет в хорошем темпе и держится в графике.

При этом мэр обратил внимание, что рабочих он заметил только в глубине второго этажа, первый этаж был пуст, а по территории передвигался один трактор.

"На месте проговорили все настораживающие вопросы, подрядчик заверил, что будет наращивать ресурсы, как устаканится погода", - написал он.

Шалабаев подчеркнул, что работы по строительству всех пяти новых детских садов, которые сейчас ведутся в "большом Нижнем", находятся на особом контроле.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Нижнем Новгороде открыли 23 новых детских сада.