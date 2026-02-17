Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
17 февраля 2026 16:16
Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья
17 февраля 2026 16:16
Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
17 февраля 2026 15:46
Эксклюзив
Кремация может подорожать в Нижнем Новгороде с 1 марта
17 февраля 2026 15:28
Дорогу вдоль 12 населенных пунктов в Борском округе отремонтируют в 2026 году
17 февраля 2026 15:16
Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
17 февраля 2026 15:16
Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Черемисское
17 февраля 2026 15:10
Состоялся открытый диалог студентов с участниками проекта "Герои. Нижегородская область"
17 февраля 2026 15:03
Дом народного единства дал старт новому сезону проекта "Россия объединяет" в выездном формате
Общество

Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Черемисское

17 февраля 2026 15:16 Общество
Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Черемисское

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход строительства детсада в деревне Черемисское Кстовского района. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

Учреждение рассчитано на 240 ребят, которые будут заниматься в 12 группах от полутора лет.

В здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медицинский и компьютерный кабинеты, кабинет логопеда и пищеблок. У садика будет собственная котельная, которую построит подрядчик, а также игровые и спортивные площадки на прилегающей территории.

По словам градоначальника, после осмотра объекта он испытал "чувство сдержанного оптимизма". Строительство идет в хорошем темпе и держится в графике.

При этом мэр обратил внимание, что рабочих он заметил только в глубине второго этажа, первый этаж был пуст, а по территории передвигался один трактор.

"На месте проговорили все настораживающие вопросы, подрядчик заверил, что будет наращивать ресурсы, как устаканится погода", - написал он.

Шалабаев подчеркнул, что работы по строительству всех пяти новых детских садов, которые сейчас ведутся в "большом Нижнем", находятся на особом контроле. 

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Нижнем Новгороде открыли 23 новых детских сада. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Кстовский район Строительство
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2026 15:14
Четыре детсада объединили в два в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 15:58
Установлена плата за детсад в Нижнем Новгороде и Кстове
18 января 2026 14:40
Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных