Еще 11 млрд рублей закладывают на реконструкцию Нижегородской станции аэрации Экономика

Фото: Полина Зубова

На модернизацию Нижегородской станции аэрации в ближайшие годы планируется направить почти 11 млрд рублей. Соответствующие расходы заложены в проекте бюджета Нижегородской области на 2026 год и плановый период до 2028 года. Документ поступил в Законодательное собрание региона.

Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства". Средства будут предоставлены в виде субсидий бюджету Нижнего Новгорода.

На 2026 год предусмотрено 3,79 млрд рублей, из которых 2,17 млрд составит федеральное финансирование. В 2027 году объем ассигнований составит 5,02 млрд рублей, включая 2,87 млрд из федерального бюджета. В 2028 году будет выделено еще 2,16 млрд рублей, из них 1,23 млрд — средства федерального уровня.

Проект реконструкции реализуется поэтапно. Первый оценивался в 7,32 млрд рублей. Он практически завершен — до конца 2025 года планируется закончить электромонтаж, наладить системы автоматизации и провести итоговую приемку. Также сообщалось о получении предварительного одобрения заявки региона на реализацию второго этапа.

Добавим, что в октябре 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту халатности при реконструкции Нижегородской станции аэрации. Следствие считает, что должностные лица ресурсоснабжающей организации и контролирующей службы в сфере природопользования допустили нарушения правил эксплуатации источников выбросов вредных веществ в воздух. Кроме того, станция аэрация не раз получала предостережение от Росприроднадзора.