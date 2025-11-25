Дополнительные ограждения установят на нижегородском стадионе "Водник" Общество

Фото: Полина Зубова

На территории спортивной школы "Водник" в Нижнем Новгороде установят дополнительное ограждение. Об этом сообщили в городской администрации.

Согласно заключению экспертизы стадион и его инфраструктура признаны аварийными. Как пояснили специалисты, ограждение необходимо для защиты граждан и будет размещено по периметру участка школы — со стороны улиц Алексеевской, Володарского и Грузинской.

Жителей просят использовать благоустроенные пешеходные маршруты, которые были подготовлены заранее. По словам главы Нижегородского района Алексея Рыболовлева, в обход территории "Водника" доступны два пути.

Первый маршрут пролегает через улицы Алексеевскую и Грузинскую. Второй — через улицы Володарского и Ошарскую. Для удобства пешеходов расширен тротуар у дома №3 по улице Володарского, отремонтирована лестница, а также обустроен дополнительный лестничный сход между домами на улицах Ошарской, 15 и Володарского, 11.

Также были решены вопросы по наружному освещению и вырубке зарослей вдоль новых маршрутов.

Строительство ограждения начнется 26 ноября. Завершить работы планируется в течение месяца.

Напомним, "Водник" признали аварийным в конце лета 2025 года. После этого его закрыли, а на площадке планируется масштабное обновление в рамках КРТ. Согласно утвержденному мастер-плану, на месте старого стадиона появятся всесезонная ледовая арена, спортивный центр, открытый стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой. Также предусмотрено строительство двух жилых домов и трех нежилых зданий. В первом квартале 2026 года стадион планируют выставить на торги.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин высказался о предстоящей реконструкции "Водника".