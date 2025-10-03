"Нам следует работать сообща": Наталья Садова о реконструкции стадиона "Водник" Спорт

Фото: Полина Зубова

Российская метательница диска, олимпийская чемпионка Наталья Садова высказалась о реконструкции стадиона "Водник" в центре Нижнего Новгорода.

По ее словам, в последнее время спортобъект больше напоминает дворовую территорию, нежели точку притяжения спортсменов. Его закрыли, признав аварийным. Член Общественного совета "Водника" считает, что настала пора переосмыслить концепцию использования стадиона, чтобы он вновь стал по-настоящему спортивным объектом.

"Футбольное поле должно быть футбольным полем, а не местом, где летом принимают солнечные ванны. На трибунах во время спортивных соревнований должны сидеть болельщики... Поэтому, чтобы "Водник" вернул себе статус полноценного спортивного объекта, а его территория была современной и комфортной, нам следует работать сообща", - убеждена Садова.

По мнению олимпийской чемпионки, начало долгожданным изменениям положено, и общественности нужно идти им навстречу.

В начале ноября власти представили проект комплексного развития территории "Водника". Там планируется построить всесезонную ледовую арену и спортивный центр, а также открытый стадион с полем для игры в футбол и баскетбольную площадку. Еще в планах строительство двух домов и трех нежилых зданий. Плюс проектом предусмотрено создание 800 парковочных мест, в т.ч. под стадионом.

В начале 2026 года стадион "Водник" собираются выставить на торги по КРТ.