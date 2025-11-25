Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 18:16Движение нижегородских трамваев №2 и №21 снова изменится
25 ноября 2025 18:09Льготы на питание для детей студентов предложили ввести в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 18:00Дополнительные ограждения установят на нижегородском стадионе "Водник"
25 ноября 2025 17:28Инициативу о льготах на бензин для отдельных категорий граждан раскритиковали
25 ноября 2025 17:08Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается
25 ноября 2025 16:56Глеб Никитин высказался о стройке склада WB в Новинках
25 ноября 2025 16:41ВТБ подвел итоги первого года реставрации Дома Радио в Санкт-Петербурге
25 ноября 2025 16:32Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете
25 ноября 2025 16:23Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится
25 ноября 2025 16:22Обладателям премии года — премиум-приз: "Ростелеком" наградил нижегородских бизнес-лидеров
Общество

Движение нижегородских трамваев №2 и №21 снова изменится

25 ноября 2025 18:16 Общество
Движение нижегородских трамваев №2 и №21 снова изменится

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения трамваев №2 и №21. Это связано с началом работ по обновлению трамвайных путей на улице Ильинской, сообщили в компании ООО "Экологические проекты".

С 26 ноября по 15 декабря оба маршрута будут курсировать только до площади Лядова. Участок после нее временно закрыт для движения трамваев в связи с реконструкцией рельсов на перекрестке улиц Ильинской и Маслякова.

Кроме изменений в трамвайном сообщении, ожидаются и ограничения для автомобилистов. На время проведения работ движение по улице Ильинской будет разрешено только в одном направлении — от улицы Максима Горького в сторону улицы Маслякова. В обратную сторону проезд будет закрыт.

Для водителей организованы объезды. Попасть в нужную часть города можно будет по улицам Малой Ямской, Максима Горького и Ильинской или по маршруту через улицу Маслякова, площадь Максима Горького и улицу Новую.

Специалисты напоминают горожанам о необходимости учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде завершили на 90%.

Напомним также, что из-за ремонта трамвайных путей ограничено движение и на улице Добролюбова. 

