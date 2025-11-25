Движение нижегородских трамваев №2 и №21 снова изменится Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения трамваев №2 и №21. Это связано с началом работ по обновлению трамвайных путей на улице Ильинской, сообщили в компании ООО "Экологические проекты".

С 26 ноября по 15 декабря оба маршрута будут курсировать только до площади Лядова. Участок после нее временно закрыт для движения трамваев в связи с реконструкцией рельсов на перекрестке улиц Ильинской и Маслякова.

Кроме изменений в трамвайном сообщении, ожидаются и ограничения для автомобилистов. На время проведения работ движение по улице Ильинской будет разрешено только в одном направлении — от улицы Максима Горького в сторону улицы Маслякова. В обратную сторону проезд будет закрыт.

Для водителей организованы объезды. Попасть в нужную часть города можно будет по улицам Малой Ямской, Максима Горького и Ильинской или по маршруту через улицу Маслякова, площадь Максима Горького и улицу Новую.

Специалисты напоминают горожанам о необходимости учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде завершили на 90%.

Напомним также, что из-за ремонта трамвайных путей ограничено движение и на улице Добролюбова.