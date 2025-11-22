Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 ноября 2025 11:28Растительные жиры нашли в нижегородском сливочном масле
22 ноября 2025 10:28Трамваи в Нижнем Новгороде временно изменят движение из-за ремонта путей
22 ноября 2025 09:48Определены площадки для елочных базаров в Нижнем Новгороде
22 ноября 2025 09:00Каждый пятый светофор в Нижнем Новгороде станет "умным" до конца 2025 года
22 ноября 2025 08:03В Нижнем Новгороде обсудили запуск речного маршрута до Кстова
22 ноября 2025 07:00Какие улицы в центре Нижнего Новгорода отремонтируют в 2026 году
21 ноября 2025 19:15Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение
21 ноября 2025 18:50Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей
21 ноября 2025 18:23Канадец на велосипеде пропал в Нижегородской области
21 ноября 2025 18:03Бетонный завод семьи арестованного Штокмана закрыли на 45 суток
Общество

Трамваи в Нижнем Новгороде временно изменят движение из-за ремонта путей

22 ноября 2025 10:28 Общество
Трамваи в Нижнем Новгороде временно изменят движение из-за ремонта путей

Фото: Александр Воложанин

В эти выходные жителей Нижнего Новгорода ждут временные изменения в работе сразу трех трамвайных маршрутов. Информацию об этом распространил Центр развития транспортных систем региона.

Как уточнили в ООО "Экологические проекты", 22 ноября с 7:00 до 14:00 трамвай №3 будет курсировать по укороченному маршруту — от Московского вокзала до площади Комсомольской.

В этот же период временно прекратит движение трамвай № 21.

А в воскресенье, 23 ноября, с 7:00 до 14:00 будет приостановлена работа маршрута № 417.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.

Ранее сообщалось, что на Ильинке ввели новые ограничения из-за реконструкции трамвайных путей. 

Напомним также, что демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде завершен на 90%. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
03 ноября 2025 15:18Названы участки Нижнего Новгорода, где меняют трамвайные пути
31 октября 2025 19:09Нижний Новгород получил еще 1,5 млрд рублей на обновление трамваев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных