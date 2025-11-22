Трамваи в Нижнем Новгороде временно изменят движение из-за ремонта путей

Фото:
В эти выходные жителей Нижнего Новгорода ждут временные изменения в работе сразу трех трамвайных маршрутов. Информацию об этом распространил Центр развития транспортных систем региона.
Как уточнили в ООО "Экологические проекты", 22 ноября с 7:00 до 14:00 трамвай №3 будет курсировать по укороченному маршруту — от Московского вокзала до площади Комсомольской.
В этот же период временно прекратит движение трамвай № 21.
А в воскресенье, 23 ноября, с 7:00 до 14:00 будет приостановлена работа маршрута № 417.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.
Ранее сообщалось, что на Ильинке ввели новые ограничения из-за реконструкции трамвайных путей.
Напомним также, что демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде завершен на 90%.
