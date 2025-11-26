Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде

Фото:
Вечером 25 ноября в Московском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в здании автосервиса, расположенного на улице Народная.
По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, к месту происшествия оперативно прибыли 33 сотрудника спасательной службы. Для ликвидации огня было задействовано 8 единиц специализированной техники.
Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время специалисты МЧС проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания.
Ранее пожар вспыхнул в автосервисе в Сормовском районе. На месте происшествия был найден труп мужчины. СК возбудил уголовное дело.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+