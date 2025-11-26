Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Происшествия

Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде

26 ноября 2025 09:27 Происшествия
Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Вечером 25 ноября в Московском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в здании автосервиса, расположенного на улице Народная.

По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, к месту происшествия оперативно прибыли 33 сотрудника спасательной службы. Для ликвидации огня было задействовано 8 единиц специализированной техники.

Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты МЧС проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания.

Ранее пожар вспыхнул в автосервисе в Сормовском районе. На месте происшествия был найден труп мужчины. СК возбудил уголовное дело. 

Ранее пожар вспыхнул в автосервисе в Сормовском районе. На месте происшествия был найден труп мужчины. СК возбудил уголовное дело.

Теги:
МЧС Пожар
