Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода после гибели мужчины на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Напомним, утром 20 ноября в здании автосервиса на улице Мунина вспыхнул пожар. После того как огонь удалось потушить, внутри обнаружили тело мужчины.
Чтобы точно установить причину его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также специалисты проведут пожарно-техническое исследование, чтобы выяснить, откуда началось возгорание и что его спровоцировало.
По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с огнем.
На данный момент следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после смерти двух пенсионерок, пострадавших в ДТП в Выксе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+