Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове

20 ноября 2025 19:36 Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода после гибели мужчины на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, утром 20 ноября в здании автосервиса на улице Мунина вспыхнул пожар. После того как огонь удалось потушить, внутри обнаружили тело мужчины.

Чтобы точно установить причину его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также специалисты проведут пожарно-техническое исследование, чтобы выяснить, откуда началось возгорание и что его спровоцировало.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с огнем.

На данный момент следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что  уголовное дело возбудили после смерти двух пенсионерок, пострадавших в ДТП в Выксе.

Ранее сообщалось, что  уголовное дело возбудили после смерти двух пенсионерок, пострадавших в ДТП в Выксе.

Пожар Смертность Уголовное дело
