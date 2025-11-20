Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода после гибели мужчины на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, утром 20 ноября в здании автосервиса на улице Мунина вспыхнул пожар. После того как огонь удалось потушить, внутри обнаружили тело мужчины.

Чтобы точно установить причину его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также специалисты проведут пожарно-техническое исследование, чтобы выяснить, откуда началось возгорание и что его спровоцировало.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с огнем.

На данный момент следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

