Артем Кавинов: "Стадион "Водник" для меня стал особым местом" Спорт

Депутат Госдумы Артём Кавинов прокомментировал итоги прямой линии с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, уделив особое внимание теме реконструкции стадиона "Водник".

В своём телеграм-канале парламентарий отметил, что для него этот спортивный объект имеет особое значение. Он вспомнил, как в детстве участвовал в школьных соревнованиях, занимался в секции "футбол-хоккей", а также тренировался на свежем воздухе вместе с другими воспитанниками школы бокса "Дома офицеров".

"Это не просто стадион — это часть моего спортивного детства. У каждого нижегородца, думаю, есть своя история, связанная с этим местом», — написал Кавинов.

Он также поделился воспоминаниями о своём отце, который играл за хоккейный клуб "Водник" и дружил с Андреем Мурыгиным — известным детским тренером, воспитавшим не одно поколение спортсменов.

По словам депутата, особенно важно, что в рамках первого этапа обновления территории предусмотрено строительство ключевых спортивных объектов: легкоатлетического комплекса, ледовой арены, футбольного и баскетбольного полей, многофункционального спортзала, фитнес-центра с бассейном и зоной для воркаута.

Кавинов отметил, что в обществе звучат эмоциональные комментарии по поводу возможного уменьшения размеров футбольного поля. Однако он подчеркнул, что важно найти баланс между сохранением привычного формата и созданием новых возможностей для занятий спортом для детей, молодежи и ветеранов.

"Мы говорим не только о реконструкции, но и о возрождении территории, которая десятилетиями оставалась заброшенной. Это фактически новое строительство современного спорткомплекса в самом центре города", — подчеркнул депутат.

Он также акцентировал внимание на том, что реализация проекта позволит привлечь серьёзные инвестиции — порядка 2 миллиардов рублей внебюджетных средств. Это, по его словам, поможет сэкономить средства городского бюджета, которые можно будет направить на другие важные нужды.

"Город уже изменился, и для его развития нужны масштабные вложения. Лично для меня важно, чтобы стадион остался не в воспоминаниях, а стал современным центром спорта. До него, как и раньше, мне всего 15 минут. И внуки мои в спорте — хочется, чтобы они занимались не среди руин, а в достойных условиях", — заключил Артём Кавинов.

Напомним, в начале ноября нижегородские власти представили проект КРТ стадиона "Водник". На этой территории возведут всесезонную ледовую арену и спортивный центр. Проектом также предусмотрены открытый стадион с полем для игры в футбол и баскетбольная площадка. Кроме того, в планах строительство двух домов и трех нежилых зданий.

Также сообщалось, что территорию стадиона "Водник" могут выставить на торги в рамках проекта КРТ в первом квартале 2026 года.