Общество

Ход благоустройства Почаинского оврага проверили в Нижнем Новгороде

26 ноября 2025 08:00
Ход благоустройства Почаинского оврага проверили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижнем Новгороде состоялось выездное заседание Общественного совета при Законодательном собрании. Главным вопросом встречи стало обсуждение текущих работ в Почаинском овраге, где ведётся масштабное благоустройство территории.

Участники заседания — депутаты регионального парламента, представители областного правительства, Молодежного парламента, подрядной организации и председатель Общественного совета Виктор Лунин — осмотрели ключевые участки проекта.

Первой точкой маршрута стало посещение строительного городка в районе дома №1 по Университетскому переулку. С обзорной площадки участники получили возможность оценить масштаб работ и общее состояние территории.

По словам Виктора Лунина, проект имеет стратегическое значение для города.

"Здесь формируется современное общественное пространство — парк, который может стать популярным местом отдыха для горожан и гостей. В адрес Общественного совета регулярно поступают обращения, касающиеся благоустройства Почаинского оврага. Мы держим этот вопрос на особом контроле. Сегодняшний осмотр показал, что есть проблемные моменты, и наша задача — найти эффективные решения, чтобы все этапы были реализованы качественно", — отметил он.

Делегация прошла по всей территории оврага, завершив маршрут в районе Лыковой Дамбы. Это место имеет историческую ценность — название дамбы связано с именем воеводы Бориса Лыкова, построившего здесь мост в начале XVII века.

Руководитель проекта от ГП НО "ДиРОН" Алексей Елисеев сообщил, что уже завершено строительство пешеходного тоннеля и ведётся сборка пешеходного моста. Также идут работы по восстановлению Лыковой дамбы и строительству участков ливневой канализации. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает 21 гектар.

Участники заседания подчеркнули, что такие проекты требуют регулярного мониторинга, чтобы обеспечить их качественное и своевременное выполнение.

Напомним, что срок сдачи террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода официально продлили до ноября 2026 года. При этом контракт на благоустройство данного объекта был заключен в октябре 2022 года. 

Также сообщалось, что на строительство тоннеля в овраге дополнительно выделят 163 млн рублей. 

