Школа-студия МХАТ провела мастер-классы для подростков из Выксы

26 ноября 2025 18:25 Культура и отдых
Школа-студия МХАТ провела мастер-классы для подростков из Выксы

Фото: ОМК

В Выксе стартовала программа сотрудничества Школы-студии МХАТ и благотворительного фонда "ОМК Участие", направленная на развитие театрального образования и поддержку творческих инициатив студентов.

В рамках сотрудничества планируются регулярные гастрольные показы, проведение мастер-классов, а также образовательные программы для педагогов.

Ключевым событием стал спектакль "Новый квадрат" (16+), показанный 1 ноября на сцене Дома культуры имени Лепсе. Постановка включала дипломные этюды студентов четвёртого курса актёрского факультета мастерской Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

Тематика спектакля перекликалась с высказыванием Константина Станиславского "Придурь и восторг", затронув вопросы взаимодействия, концентрации и вдохновения. Показ сопровождался тифлокомментированием, что обеспечило доступность для зрителей с нарушением зрения.

Педагоги Школы-студии МХАТ провели мастер-классы для участников местных театральных студий в рамках образовательной программы. Илья Бочарников провёл занятие, посвящённое актёрскому тренингу. Наталья Волошина представила упражнения и методики по развитию сценической речи. А Батраз Засеев провёл практикумы по сценическому движению.

Напомним, что весной Школа-студия МХАТ привезла дипломные спектакли в Дзержинск. 

Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных