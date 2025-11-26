Школа-студия МХАТ провела мастер-классы для подростков из Выксы Культура и отдых

Фото: ОМК

В Выксе стартовала программа сотрудничества Школы-студии МХАТ и благотворительного фонда "ОМК Участие", направленная на развитие театрального образования и поддержку творческих инициатив студентов.

В рамках сотрудничества планируются регулярные гастрольные показы, проведение мастер-классов, а также образовательные программы для педагогов.

Ключевым событием стал спектакль "Новый квадрат" (16+), показанный 1 ноября на сцене Дома культуры имени Лепсе. Постановка включала дипломные этюды студентов четвёртого курса актёрского факультета мастерской Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

Тематика спектакля перекликалась с высказыванием Константина Станиславского "Придурь и восторг", затронув вопросы взаимодействия, концентрации и вдохновения. Показ сопровождался тифлокомментированием, что обеспечило доступность для зрителей с нарушением зрения.

Педагоги Школы-студии МХАТ провели мастер-классы для участников местных театральных студий в рамках образовательной программы. Илья Бочарников провёл занятие, посвящённое актёрскому тренингу. Наталья Волошина представила упражнения и методики по развитию сценической речи. А Батраз Засеев провёл практикумы по сценическому движению.

Напомним, что весной Школа-студия МХАТ привезла дипломные спектакли в Дзержинск.