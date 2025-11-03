Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Полицейские задержали жителя Нижнего Новгорода с наркотиками в лесополосе

03 ноября 2025 10:26 Происшествия
Полицейские задержали жителя Нижнего Новгорода с мефедроном в лесополосе

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

Полицейские задержали 28-летнего нижегородца, когда он забрал "закладку" в лесополосе на улице Федосеенко. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городую

При личном досмотре у мужчины обнаружили два свертка с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что внутри находился наркотик — мефедрон, общей массой 1,571 грамма.

По данным полиции, задержанный планировал в дальнейшем продать это вещество. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

На период предварительного расследования суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители напоминают жителям региона о важности участия в борьбе с наркопреступностью. В случае наличия информации о незаконном обороте наркотиков, граждан просят сообщать об этом в дежурные части полиции или по телефонам 02 и 102. 

Ранее сообщалось о задержании 22-летнего молодого человека, который работал на интернет-магазин, торгующий наркотиками. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

