30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в Нижнем Новгороде

Фото:
Автопарки Нижнего Новгорода продолжают обновляться. В город прибыла очередная партия из 50 новых автобусов, 30 из которых уже вышли на маршруты №82, 91, 45 и 78.
Речь идет о низкопольных автобусах ПАЗ "Вектор Некст". Они оборудованы аппарелью и специальной площадкой для маломобильных пассажиров, что делает поездки комфортнее и доступнее. В салоне установлены электронные указатели маршрутов и камеры видеонаблюдения.
Как только техника проходит оформление, она сразу выходит на линию. Новые автобусы распределяются между несколькими автотранспортными предприятиями города.
Напомним, это уже не первая поставка нового транспорта. Ранее в Нижний Новгород поступило 54 автобуса. С начала обновления автопарка в городе появилось уже более 100 новых машин.
Закупки осуществляются благодаря программе льготного лизинга в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Новый подвижной состав позволяет сократить количество случаев невыхода транспорта на линию, вызванных техническими неисправностями, тем самым повышая надежность и бесперебойность работы общественного транспорта", - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
До конца 2025 года в автопарк АО "Нижегородпассажиравтотранс" поступит еще 82 автобуса, включая 43 машины большого класса.
Ранее глава региона Глеб Никитин высказался про дефицит водителей в общественном транспорте.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+