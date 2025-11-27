Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 15:05Воробьёв рассказал о предпрофессиональных классах в школах Подмосковья
27 ноября 2025 15:01Еще два населенных пункта исчезли с карты Нижегородской области
27 ноября 2025 14:2530 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 14:10Военный из Дзержинска погиб в зоне СВО
27 ноября 2025 13:12Использование электросамокатов запретили на территории ННГУ
27 ноября 2025 12:20Новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков
27 ноября 2025 11:59В НИУ Президентской академии прошла секция XX Рождественских чтений
27 ноября 2025 11:45Новая группа добровольцев отправилась на боевую подготовку из Нижнего Новгорода
27 ноября 2025 11:15В Госдуме назвали блокировку WhatsApp вопросом времени
27 ноября 2025 11:03Новый корпус нижегородской школы №103 построят в 2027 году
Общество

30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в Нижнем Новгороде

27 ноября 2025 14:25 Общество
30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в Нижнем Новгороде

Фото: ЦРТС Нижегородской области

Автопарки Нижнего Новгорода продолжают обновляться. В город прибыла очередная партия из 50 новых автобусов, 30 из которых уже вышли на маршруты №82, 91, 45 и 78.

Речь идет о низкопольных автобусах ПАЗ "Вектор Некст". Они оборудованы аппарелью и специальной площадкой для маломобильных пассажиров, что делает поездки комфортнее и доступнее. В салоне установлены электронные указатели маршрутов и камеры видеонаблюдения.

Как только техника проходит оформление, она сразу выходит на линию. Новые автобусы распределяются между несколькими автотранспортными предприятиями города.

Напомним, это уже не первая поставка нового транспорта. Ранее в Нижний Новгород поступило 54 автобуса. С начала обновления автопарка в городе появилось уже более 100 новых машин.

Закупки осуществляются благодаря программе льготного лизинга в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Новый подвижной состав позволяет сократить количество случаев невыхода транспорта на линию, вызванных техническими неисправностями, тем самым повышая надежность и бесперебойность работы общественного транспорта", - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

До конца 2025 года в автопарк АО "Нижегородпассажиравтотранс" поступит еще 82 автобуса, включая 43 машины большого класса.

Ранее глава региона Глеб Никитин высказался про дефицит водителей в общественном транспорте.

