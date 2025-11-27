30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦРТС Нижегородской области

Автопарки Нижнего Новгорода продолжают обновляться. В город прибыла очередная партия из 50 новых автобусов, 30 из которых уже вышли на маршруты №82, 91, 45 и 78.

Речь идет о низкопольных автобусах ПАЗ "Вектор Некст". Они оборудованы аппарелью и специальной площадкой для маломобильных пассажиров, что делает поездки комфортнее и доступнее. В салоне установлены электронные указатели маршрутов и камеры видеонаблюдения.

Как только техника проходит оформление, она сразу выходит на линию. Новые автобусы распределяются между несколькими автотранспортными предприятиями города.

Напомним, это уже не первая поставка нового транспорта. Ранее в Нижний Новгород поступило 54 автобуса. С начала обновления автопарка в городе появилось уже более 100 новых машин.

Закупки осуществляются благодаря программе льготного лизинга в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Новый подвижной состав позволяет сократить количество случаев невыхода транспорта на линию, вызванных техническими неисправностями, тем самым повышая надежность и бесперебойность работы общественного транспорта", - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

До конца 2025 года в автопарк АО "Нижегородпассажиравтотранс" поступит еще 82 автобуса, включая 43 машины большого класса.

