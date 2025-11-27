Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют в 2026 году Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на проведение реставрационных работ Коромысловой башни — одного из ключевых объектов ансамбля Нижегородского кремля. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Заказчиком выступает Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Начальная стоимость контракта составит 43,9 млн рублей. Работы планируется завершить до 30 октября 2026 года. В перечень обязательных работ входят восстановление кладки, конструкций, декоративных элементов, а также установка современных инженерных систем, не затрагивающих исторически ценные элементы.

Заявка подразумевает не только восстановление башни, но и приспособление ее для современного использования.

Подрядчик будет выбран по итогам электронного конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса. К участию в нем допускаются только те организации, которые имеют соответствующие лицензии Министерства культуры РФ и МЧС.

Прием заявок завершится 12 декабря, а победителя объявят 17 декабря.

Добавим, что весной заведующий филиала музея "Нижегородский кремль" Степан Петушин сообщил, что в ближайшие годы планируется проведение реставрационных работ и других башен, в том числе Тайницкой, Белой и Пороховой. Последняя, как ожидается, станет объектом научного исследования в 2026 году, а к 2027-му в ней может появиться новое музейное пространство.

Кроме того, летом был открыт круговой пешеходный маршрут (0+) по Кремлевскому бульвару после завершения работ по укреплению склона на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями.