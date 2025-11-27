Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Минздрав рассказал, каких врачей в Нижегородской области слишком много

27 ноября 2025 15:26 Общество
Минздрав рассказал, каких врачей в Нижегородской области слишком много

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области подвели итоги по ситуации с медицинскими кадрами. На расширенной коллегии регионального минздрава, которая прошла в обновлённом конференц-зале детской областной больницы, озвучили, какие специалисты особенно нужны, а каких сегодня больше, чем требуется.

Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, анализ проводился с учетом частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи.

В системе госздравоохранения региона сейчас трудятся 53 922 человека. Из них около 10 тысяч врачей, то есть менее 19% от общего числа. Самая большая группа — это фельдшеры и медсёстры (22 460 человек), а также сотрудники административного и технического блока: экономисты, кадровики и IT-специалисты. Их насчитывается 17 143 человек.

Острой нехватке кадров по-прежнему подвержены участковые терапевты, психиатры, онкологи, анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой помощи. А вот стоматологов, педиатров (не участковых), акушеров-гинекологов, неврологов, урологов и сердечно-сосудистых хирургов в регионе оказалось даже больше, чем нужно.

Чтобы привлечь в регион больше специалистов, в 2025 году из областного бюджета выделили 20,35 млн рублей на компенсацию аренды жилья для медиков из других городов. Также врачи получают служебное жильё: на сегодняшний день предоставлено 17 квартир, ещё 31 — по договору соцнайма, и 29 мест — в общежитиях.

Ранее сообщалось, что минздрав установил сроки обязательного наставничества для выпускников нижегородских медицинских вузов и колледжей.

