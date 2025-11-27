Кстовчане просят ускорить ремонт домов после падения обломков БПЛА Общество

Жители деревни в Кстовском районе, чьи дома были повреждены в результате падения обломков БПЛА в начале ноября, пожаловались в соцсетях. С их слов, почти месяц они живут с поврежденными крышами, заборами и имуществом, не получив четких ответов от чиновников.

"Все только отписываются, что что-то делается, а по факту — ничего", — считает пострадавшая.

Помимо ремонта жители просят установить в деревне систему оповещения о воздушной угрозе. При этом ранее жителям объяснили, почему в регионе нет оповещений об угрозе БПЛА.

В районной администрации сообщили, что уже составлены дефектные ведомости. "Процесс затянулся по причине объема работ и подбора вариантов устранения", - отметили там.

Власти рассказали, что подготовили первичные сметные расчеты. Сейчас документы находятся на стадии проверки и корректировки. После завершения этих процедур будет определен порядок возмещения ущерба и ремонта.

Что касается системы оповещения, то чиновники предложили включить в рассылку экстренных сообщений представителей деревни — старосту или участников местного чата. Вопрос о внедрении других способов информирования пока прорабатывается с профильными структурами региона.