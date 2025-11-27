"Буревестник" прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода Общество

Фото: РЖД

Обновленный двухэтажный поезд "Буревестник" прошел финальную проверку перед началом регулярных поездок между Москвой и Нижним Новгородом. Вместе со специалистами ТВЗ была проведена предпусковая обкатка состава, сообщили в пресс-службе РЖД.

Во время испытаний проверили не только ходовую часть поезда, но и все инженерные системы — от электроники до климат-контроля. Поездная бригада отдельно протестировала системы жизнеобеспечения, чтобы убедиться, что все работает как нужно и что поезд полностью готов к приему пассажиров.

"Буревестник" выехал с Ярославского вокзала в Москве ровно в 10:05 и прибыл в Нижний Новгород по графику. Все системы сработали без сбоев.

Напомним, первый рейс отправится 3 декабря. А с 4 декабря "Буревестник" перейдет на регулярное расписание — три рейса в день туда и обратно. В составе — десять двухэтажных вагонов, включая сидячие, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Максимальная вместимость поезда превышает 730 пассажиров за один рейс.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на поезд стартует от 2 096 рублей.