Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 17:23Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе
27 ноября 2025 17:13Сотрудники "Т Плюс" знакомят нижегородских лицеистов с профессией энергетика
27 ноября 2025 17:04"Буревестник" прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода
27 ноября 2025 16:53Кстовчане просят ускорить ремонт домов после падения обломков БПЛА
27 ноября 2025 16:50За рассылку интимных фото предложили ввести административную ответственность
27 ноября 2025 16:28"Ростелеком" меняет порядок набора номера в связи с включением Кстовского района в Нижний Новгород
27 ноября 2025 15:40Почему первой открыли станцию метро "Ленинская": необычный факт
27 ноября 2025 15:26Минздрав рассказал, каких врачей в Нижегородской области слишком много
27 ноября 2025 15:05Воробьёв рассказал о предпрофессиональных классах в школах Подмосковья
27 ноября 2025 15:01Еще два населенных пункта исчезли с карты Нижегородской области
Общество

"Буревестник" прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода

27 ноября 2025 17:04 Общество
Буревестник прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода

Фото: РЖД

Обновленный двухэтажный поезд "Буревестник" прошел финальную проверку перед началом регулярных поездок между Москвой и Нижним Новгородом. Вместе со специалистами ТВЗ была проведена предпусковая обкатка состава, сообщили в пресс-службе РЖД.

Во время испытаний проверили не только ходовую часть поезда, но и все инженерные системы — от электроники до климат-контроля. Поездная бригада отдельно протестировала системы жизнеобеспечения, чтобы убедиться, что все работает как нужно и что поезд полностью готов к приему пассажиров.

"Буревестник" выехал с Ярославского вокзала в Москве ровно в 10:05 и прибыл в Нижний Новгород по графику. Все системы сработали без сбоев.

Напомним, первый рейс отправится 3 декабря. А с 4 декабря "Буревестник" перейдет на регулярное расписание — три рейса в день туда и обратно. В составе — десять двухэтажных вагонов, включая сидячие, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Максимальная вместимость поезда превышает 730 пассажиров за один рейс.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на поезд стартует от 2 096 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поезда РЖД
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2025 15:17Время работы нижегородского метро продлят с 3 декабря
20 ноября 2025 14:29Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Киров могут назначить в 2026 году
20 ноября 2025 10:44"Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород
19 ноября 2025 07:00Посадку по биометрии могут ввести на поездах Нижний Новгород — Москва
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных