Спорт

Общественный совет поддержал проект обновления стадиона "Водник"

27 ноября 2025 18:45 Спорт
Общественный совет поддержал проект обновления стадиона Водник

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Концепция комплексного обновления стадиона "Водник" получила поддержку большинства участников Общественного совета, заседание которого прошло в Нижнем Новгороде. По информации городской администрации, из 11 присутствовавших членов совета девять проголосовали за одобрение мастер-плана "Водника", один выступил против, еще один воздержался.

Проект представила исполняющая обязанности директора Института развития агломерации Нижегородской области Александра Богатенкова. План предполагает масштабное развитие участка площадью 4,5 гектара, ограниченного улицами Алексеевской, Грузинской, Ошарской и Володарского.

В рамках проекта планируется строительство 11 тысяч квадратных метров спортивных объектов, ориентированных на детско-юношеский спорт. В частности, на территории появятся футбольное поле размером 62×42 метра, баскетбольная площадка, зона воркаута, три круговые и три спринтерские беговые дорожки. Также предусмотрено возведение трехэтажного спортивного комплекса с круглогодичной ледовой ареной, тренажерным залом и фитнес-клубом.

Разработчики отмечают, что новая инфраструктура будет находиться в шаговой доступности для примерно 5 000 детей – учащихся школ и воспитанников детских садов. При этом строительство спортивных объектов станет первым этапом реализации всего проекта.

Члены совета выразили уверенность, что возрождение спортивной зоны "Водника" послужит импульсом для развития как массового, так и профессионального спорта в городе.

Заместитель председателя совета Оксана Шлыкова подчеркнула, что члены совета смогли подробно ознакомиться с проектом. По её словам, ключевым достоинством мастер-плана является его направленность на увеличение числа детей, занимающихся спортом.

Директор департамента физической культуры и спорта мэрии Антон Ермаков отметил, что проект позволит значительно расширить возможности спортивной школы "Водник".

"Сегодня у нас занимается около 600 детей по шести видам спорта. После реализации проекта мы сможем увеличить это число до 1 500 — почти втрое", — рассказал Ермаков.

Сергей Горин, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода, назвал представленный мастер-план перспективным и подчеркнул, что он поможет преодолеть нынешнее запущенное состояние стадиона.

"Обсуждение идет активно, и это нормально — людям важно, как развивается город и в каких условиях будут заниматься дети. Учитывая близость стадиона "Динамо", находящегося всего в 700 метрах, у нас есть шанс создать синергетическое спортивное пространство, где объекты будут дополнять друг друга", — отметил Горин.

Ранее стало известно, что вокруг аварийного стадиона установят дополнительные ограждения.

Напомним также, что губернатор Глеб Никитин высказался о предстоящей реконструкции "Водника" в ходе недавней прямой линии.

Теги:
Спорт стадион "Водник"
