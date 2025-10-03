Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Дмитрий Щеголев: "Стадион "Водник" обновят, сохранив его историческое значение"

24 ноября 2025 11:15 Общество
Дмитрий Щеголев: Стадион Водник обновят, сохранив его историческое значение

Фото: Кира Мишина

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде ожидает масштабная реконструкция, в ходе которой объект превратится в современный спортивный центр, сохранив при этом свою историческую значимость.

Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрий Щеголев подчеркнул, что речь не идёт о сносе или консервации сооружения. По его словам, предстоящие изменения — это продуманный и обоснованный шаг к модернизации территории.

"Реконструкция "Водника" — это не просто обновление, а рациональный, градостроительно и экономически оправданный подход к преобразованию важного городского пространства", — отметил Щеголев.

С момента открытия стадиона прошло почти сто лет, и за всё это время он лишь однажды подвергался капитальному ремонту. В связи с этим было принято решение не просто сохранить объект, но и адаптировать его к современным требованиям, превратив в полноценный спортивный кластер.

По словам Щеголева, разработка мастер-плана развития территории стадиона — это не только шаг к созданию комфортной городской среды, но и стратегический проект, сочетающий в себе уважение к истории и взгляд в будущее.

"Стадион "Водник" — это часть нашей спортивной идентичности. Но мы должны учитывать, что за десятилетия стандарты спортивной инфраструктуры изменились. Сегодня необходимы круглогодичные, удобные и универсальные спортивные пространства", — пояснил он.

Щеголев также отметил, что именно механизм комплексного развития территории (КРТ) позволяет эффективно разрешить противоречие между сохранением исторического облика и необходимостью модернизации.

В результате реконструкции "Водник" должен стать современным, доступным и востребованным местом для занятий спортом, сохранив при этом свой культурный и градостроительный облик.

Напомним, что нижегородские власти в начале ноября представили проект КРТ нижегородского "Водника". Там запланировано возведение всесезонной ледовой арены и спортивного центра. Также появятся открытый стадион с полем для игры в футбол и баскетбольная площадка. Кроме того, в планах строительство двух домов и трех нежилых зданий.

Также сообщалось, что территорию стадиона "Водник" могут выставить на торги в рамках проекта КРТ в первом квартале 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Дмитрий Щеголев стадион "Водник"
