Четыре школы и детсад полностью ушли на карантин в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Четыре школы и один детский сад в Нижегородской области полностью приостановили работу из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По его данным за период с 17 по 23 ноября 2025 года, в регионе зарегистрировано около 15 тысяч случаев ОРВИ. Несмотря на это, эпидемические пороги пока не превышены.

Отмечается, что среди вирусов преобладают риновирус и парагрипп. Также выявлены случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами и аденовирусами. На долю вирусов гриппа пришлось 16,7% от общего числа положительных проб.

Помимо полностью закрытых на карантин образовательных организаций, частично приостановлен учебный и воспитательный процесс еще в 153 классах 39 школ, а также в 80 группах 66 детских садов.

В образовательных учреждениях введены усиленные санитарные меры: проводится регулярная дезинфекция помещений по "вирусному" режиму, организован утренний фильтр для детей и сотрудников, работают бактерицидные облучатели, обеспечено систематическое проветривание.

