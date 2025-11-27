Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Четыре школы и детсад полностью ушли на карантин в Нижегородской области

27 ноября 2025 17:59 Общество
Четыре школы и детсад полностью ушли на карантин в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Четыре школы и один детский сад в Нижегородской области полностью приостановили работу из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

По его данным за период с 17 по 23 ноября 2025 года, в регионе зарегистрировано около 15 тысяч случаев ОРВИ. Несмотря на это, эпидемические пороги пока не превышены. 

Отмечается, что среди вирусов преобладают риновирус и парагрипп. Также выявлены случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами и аденовирусами. На долю вирусов гриппа пришлось 16,7% от общего числа положительных проб.

Помимо полностью закрытых на карантин образовательных организаций, частично приостановлен учебный и воспитательный процесс еще в 153 классах 39 школ, а также в 80 группах 66 детских садов. 

В образовательных учреждениях введены усиленные санитарные меры: проводится регулярная дезинфекция помещений по "вирусному" режиму, организован утренний фильтр для детей и сотрудников, работают бактерицидные облучатели, обеспечено систематическое проветривание.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область придет заразный вирус, на который жалуются москвичи. У заболевших наблюдаются высокая температура, кашель, ломота и слабость — симптомы, схожие с гриппом и сохраняющиеся до пяти дней.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

