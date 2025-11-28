Карантин по лейкозу скота введен еще в одном нижегородском поселке

Фото:
В Тарасихе Семеновского округа введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Об этом говорится в указе губернатора Нижегородской области.
Решение принято после лабораторного подтверждения заболевания у одной из коров, содержащейся в личном подсобном хозяйстве местного жителя. В связи с этим территорию подворья признали эпизоотическим очагом, а сам поселок — неблагополучным пунктом. В них с 27 октября действуют строгие ограничения. В очаге запрещены вывоз восприимчивых животных, посещение подворья посторонними, совместное содержание и доение больных и здоровых животных.
Ограничения также распространяются на прилегающую к очагу территорию, которая считается резервацией. Там под запретом любые перемещения инфицированных животных, их контакт с другими особями и проведение мероприятий с участием скота.
В Тарасихе до отмены карантина нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.
Ранее аналогичные меры уже были введены в двух населенных пунктах Чкаловского округа.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+