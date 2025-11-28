Карантин по лейкозу скота введен еще в одном нижегородском поселке Общество

Фото: Александр Воложанин

В Тарасихе Семеновского округа введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Об этом говорится в указе губернатора Нижегородской области.

Решение принято после лабораторного подтверждения заболевания у одной из коров, содержащейся в личном подсобном хозяйстве местного жителя. В связи с этим территорию подворья признали эпизоотическим очагом, а сам поселок — неблагополучным пунктом. В них с 27 октября действуют строгие ограничения. В очаге запрещены вывоз восприимчивых животных, посещение подворья посторонними, совместное содержание и доение больных и здоровых животных.

Ограничения также распространяются на прилегающую к очагу территорию, которая считается резервацией. Там под запретом любые перемещения инфицированных животных, их контакт с другими особями и проведение мероприятий с участием скота.

В Тарасихе до отмены карантина нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.

Ранее аналогичные меры уже были введены в двух населенных пунктах Чкаловского округа.