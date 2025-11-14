ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2025 11:19Карантин по бешенству сняли в нескольких районах Нижегородской области
14 ноября 2025 10:15Врачи рассказали, кому и когда назначают магний и так ли он безопасен
14 ноября 2025 09:45Нижегородский минздрав отстранил от работы руководителя кстовской ЦРБ
14 ноября 2025 09:20Власти объяснили перебои с мобильным интернетом в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 09:00Автобус №122 соединит Березовую пойму с Сормовским районом без пересадок
14 ноября 2025 08:00Готовность нижегородских подрядчиков к зиме проверили в ГУАД
13 ноября 2025 20:00ИИ-проекты из Нижнего Новгорода получили признание на форуме в Петербурге
13 ноября 2025 19:30Аварийный дом на улице Норвежской изымают у собственников
13 ноября 2025 19:12"Бесплатный магазин" откроют для подопечных Понетаевского интерната
13 ноября 2025 17:57Екатерина Лебедева рассказала о мотивации к госслужбе на форуме "ГосСтарт"
Общество

Карантин по бешенству сняли в нескольких районах Нижегородской области

14 ноября 2025 11:19 Общество
Карантин по бешенству сняли в нескольких районах Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Сразу в четырех округах Нижегородской области отменили карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, документ размещён на официальном портале правовых актов.

С 7 ноября ограничения больше не действуют в посёлке Городецкий и деревне Кирюшино Городецкого округа. Также карантин отменён в селе Танайково Перевозского округа, деревне Городищи в Большемурашкинском округе и деревне Меляево в Кулебаках.

Решение о снятии ограничений принято после того, как в этих населённых пунктах стабилизировалась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим был отменён режим усиленного ветеринарного контроля.

Ранее сообщалось, что случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Карантин
Поделиться:
Новости по теме
24 октября 2025 17:38Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах
22 октября 2025 16:40Карантин по бешенству ввели в еще в одном нижегородском селе
20 октября 2025 14:29Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных