Карантин по бешенству сняли в нескольких районах Нижегородской области

Сразу в четырех округах Нижегородской области отменили карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, документ размещён на официальном портале правовых актов.
С 7 ноября ограничения больше не действуют в посёлке Городецкий и деревне Кирюшино Городецкого округа. Также карантин отменён в селе Танайково Перевозского округа, деревне Городищи в Большемурашкинском округе и деревне Меляево в Кулебаках.
Решение о снятии ограничений принято после того, как в этих населённых пунктах стабилизировалась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим был отменён режим усиленного ветеринарного контроля.
Ранее сообщалось, что случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области.
