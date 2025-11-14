Карантин по бешенству сняли в нескольких районах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Сразу в четырех округах Нижегородской области отменили карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, документ размещён на официальном портале правовых актов.

С 7 ноября ограничения больше не действуют в посёлке Городецкий и деревне Кирюшино Городецкого округа. Также карантин отменён в селе Танайково Перевозского округа, деревне Городищи в Большемурашкинском округе и деревне Меляево в Кулебаках.

Решение о снятии ограничений принято после того, как в этих населённых пунктах стабилизировалась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим был отменён режим усиленного ветеринарного контроля.

Ранее сообщалось, что случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области.